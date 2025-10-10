Freitag, 10. Oktober 2025

Wie der Kamin effizient bleibt

An kalten Tagen ganz entspannt vor dem Kamin sitzen, die Wärme genießen und dem Feuer zuschauen - klingt gemütlich. Doch damit das Befeuern kein Schuss in den Ofen wird, sollte er geprüft werden. 

Ein gepflegter Kamin spendet nicht nur Wärme und Gemütlichkeit, sondern arbeitet auch sicherer. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Der Sommer endet, die Temperaturen fallen: Wer einen Kamin hat, kann ihn bald wieder anschmeißen. Doch damit es dabei zu keinen Problemen kommt, sollte der Kamin regelmäßig gereinigt und geprüft werden, empfiehlt der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik.

So kann man die Dichtungen der Türen mit einem einfachen Trick testen: Ein Blatt