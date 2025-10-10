Wie der Kamin effizient bleibt
An kalten Tagen ganz entspannt vor dem Kamin sitzen, die Wärme genießen und dem Feuer zuschauen - klingt gemütlich. Doch damit das Befeuern kein Schuss in den Ofen wird, sollte er geprüft werden.
Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Der Sommer endet, die Temperaturen fallen: Wer einen Kamin hat, kann ihn bald wieder anschmeißen. Doch damit es dabei zu keinen Problemen kommt, sollte der Kamin regelmäßig gereinigt und geprüft werden, empfiehlt der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik.
So kann man die Dichtungen der Türen mit einem einfachen Trick testen: Ein Blatt