Von Marco Krefting

Karlsruhe. (dpa) Schwarz-weiß, leicht verblichen, mit Büttenrand: Unzählige alte Fotos in Alben schlummern in Schränken und auf Speichern. Für die Wissenschaft spielten sie lange keine große Rolle, wie Sophia Merkel vom Department für Geschichte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sagt. "Dabei sind es kleine Schätze."

Alte