Kann Sonne Restflecken entfernen?
Erde, Gras, Früchte und manchmal der Rost älterer Werkzeuge - wer im Garten arbeitet, kommt damit häufiger in Berührung. Landen solche Flecken auf der Kleidung, helfen bei der Entfernung diese Tipps.
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Die Sonne scheint - ein perfekter Moment, um Kleidung rauszulegen, die noch zarte Restflecken der Gartenarbeit hat. Denn: Der ultraviolette Anteil der Sonnenstrahlung hat eine bleichende Wirkung, erklärt das Forum Waschen online. Dies könne etwa Restflecken verblassen lassen. Wichtig ist: Bunte Textilien sollte man nicht ins pralle Sonnenlicht legen - denn dabei
