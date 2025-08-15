Freitag, 15. August 2025

Plus Nach der Gartenarbeit

Kann Sonne Restflecken entfernen?

Erde, Gras, Früchte und manchmal der Rost älterer Werkzeuge - wer im Garten arbeitet, kommt damit häufiger in Berührung. Landen solche Flecken auf der Kleidung, helfen bei der Entfernung diese Tipps.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 08:59 Uhr 1 Minute, 2 Sekunden
Schmutzige Kleidung nach der Gartenarbeit: hartnäckige Pflanzensäfte und Erdverschmutzungen am besten schnell behandeln. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Die Sonne scheint - ein perfekter Moment, um Kleidung rauszulegen, die noch zarte Restflecken der Gartenarbeit hat. Denn: Der ultraviolette Anteil der Sonnenstrahlung hat eine bleichende Wirkung, erklärt das Forum Waschen online. Dies könne etwa Restflecken verblassen lassen. Wichtig ist: Bunte Textilien sollte man nicht ins pralle Sonnenlicht legen - denn dabei

