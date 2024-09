csw. Bei bestem Wetter mit Sonnenschein und geradezu hochsommerlichen Temperaturen, wie sie bei uns für das Wochenende vorhergesagt sind, ist die Gelegenheit günstig, um noch mal den Grill anzuwerfen. Kartoffelsalat, Ketchup und Co. leisten dabei sicher gewohnt gute Dienste – wer allerdings Lust auf eine Veränderung hat, der wird vielleicht bei unseren Rezepten für Grillbrot, Chimichurri, Schnellem Nudelsalat mit Pesto oder Zucchini-Spießen fündig.

Grillbrot

Es ist schnell vorbereitet und schmeckt frisch vom Rost einfach himmlisch. Dazu passen besonders gut geröstetes Gemüse, Grillkäse, Feta oder ein schöner Spieß – zum Beispiel mit Tzatziki.

Frisch und fluffig: Fladenbrot bringt Abwechslung auf den Tisch. Foto: Getty

Die Zutaten sind übersichtlich. Für acht Fladenbrote sind das 500 g Mehl, ein Würfel Hefe, 300 ml lauwarmes Wasser, 2 EL Olivenöl, etwas Salz und Zucker.

Mehl, Salz und Zucker in eine Schüssel geben. Öl, lauwarmes Wasser und Hefe miteinander verrühren, zum Mehl geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Nachdem der Teig eine halbe Stunde an einem warmen Ort gegangen ist, acht Kugeln daraus formen und anschließend Fladen daraus machen. Dann kommen die Fladen auf den Rost. Wer will, kann sie vorher noch sehr dünn mit etwas Öl einpinseln.

Chimichurri

Diese Soße gehört in Argentinien typischerweise zu einem Asado – also gegrilltem Allerlei. Insbesondere zu Rindfleisch oder auch gegrilltem Gemüse passt sie hervorragend. Gut schmeckt Chimichurri auch – ganz schlicht – auf einem Stück geröstetem Weißbrot.

Chimichurri kann sehr zeitig vorbereitet werden und hält sich in der Regel problemlos zwei Wochen und auch darüber hinaus. Mindestens über Nacht sollte man die Soße ziehen lassen. In Argentinien hat die traditionelle Chimichurri sogar rund zwei Wochen Zeit, ihre Aromen zu entfalten.

Für ein Glas braucht man: 1 Bund glatte Petersilie, 2 Knoblauchzehen, 1 kleine rote Zwiebel, 75 ml Essig, 150 ml Olivenöl, ½ TL getrocknete Chiliflocken, ½ TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 TL Salz, 1 TL Thymian, 1 TL Oregano, 1 Lorbeerblatt.

Idealerweise wird Chimichurri im Mörser zubereitet. Dazu Petersilie, Knoblauch und Zwiebel grob hacken und dann zusammen mit den übrigen Zutaten im Mörser zerkleinern – wobei man bei dieser Zubereitungsweise am besten ganze Pfefferkörner verwendet. Wer keinen Mörser hat, kann die Zutaten auch mixen. Dann nur noch die Chimichurri in ein Glas abfüllen und mindestens über Nacht ziehen lassen.

Schneller Nudelsalat mit Pesto

Ein Hauch von Italien schwingt bei diesem Rezept mit – mal ein Nudelsalat ohne Mayonnaise. Schnell gemacht ist er auch.

Für vier Portionen werden benötigt: 300 g Nudeln, 200 g Kirschtomaten, 100 g Rucola, 100 g Pesto, 2 bis 3 EL Pinienkerne und 125 g kleine Mozzarella-Kugeln.

Dann gehts auch schon los: Die Nudeln entsprechend der Packungsanweisung bissfest garen. In der Zwischenzeit die Tomaten halbieren und den Rucola waschen. Die Pinienkerne ohne Fett anrösten und beiseitestellen.

Die abgegossenen Nudeln in eine Schüssel geben und mit dem Pesto vermischen. Eventuell bei der Konsistenz noch mit etwas Olivenöl nachhelfen. Dann – wenn die Nudeln ausreichend abgekühlt sind – Tomaten, Mozzarella, Pinienkerne und Rucola unterheben.

Mediterrane Zucchini-Spieße

Diese Spieße sind von der mediterranen Küche inspiriert. Für die entsprechenden Aromen sorgen neben den Hauptzutaten – Zucchini und Kirschtomaten – Kräuter wie Basilikum, Oregano oder Thymian. Je nachdem, wo nach einem der Sinn steht.

Für 4 Spieße benötigt man: 2 Zucchini, 16 Kirschtomaten, 4 Schalotten, Olivenöl, Oregano oder Thymian und Salz. Die Zucchini in Scheiben schneiden und diese mit etwas Olivenöl, Oregano und Salz marinieren. Die Schalotten in dicke Ringe schneiden. Dann das Gemüse abwechselnd auf Spieße stecken. Wer Holzspieße benutzt, kann diese vorher in Wasser legen, damit sie nicht anbrennen. Und schon kanns ans Grillen gehen.