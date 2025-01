Kumquats kommen im Winter und Frühjahr vor allem aus den Mittelmeerländern zu uns. Ungefähr pflaumengroß sind sie die kleinsten Zitrusfrüchte. Diese Baby-Orangen isst man am besten als Ganzes, sagt Arne Betzold von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

"Die Schale ist relativ dünn", erklärt der Experte. "Das Fruchtfleisch ist eher sauer und die Schale gibt die Süße. Wenn man beides zusammen im Mund hat, ist es eine runde Erfahrung." Sollten Kerne in der Frucht sein, sind diese in der Regel recht weich, sodass man sie ebenfalls mitessen kann.

Sofern es sich um Bio-Produkte handelt, die man zudem noch einmal gründlich gewaschen hat, gilt bei Kumquats also: Komplett in den Mund damit. Sie können die Mini-Früchte aber auch aufschneiden und beim Essen zum Beispiel frisch in eine Suppe ausdrücken. Noch besser eignet sich dafür eine Verwandte der Kumquat, die Limquat.

"So wird es in Asien häufig gemacht", sagt Betzold, "oft steht eine Schale mit Limquats auf dem Tisch neben einem Suppengericht." Limquats seien allerdings noch einmal saurer als Kumquats. "Sie unterscheiden sich vom Geschmack nicht groß von den normalen Limetten."