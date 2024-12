Wer sein Müsli selbst kreiert, kann auch entscheiden, was drinsteckt. Und für Kinder hat ein eigenhändig hergestellter Müsliriegel in der Brotbox vielleicht noch mal mehr Reiz als das eingeschweißte Fertigprodukt aus dem Supermarkt.

Das Beste ist: Die Riegel in Eigenregie sind schnell gemacht. Dieses Rezept empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW in ihrem Ratgeber "Familienküche":

Zutaten für 30 Müsliriegel

150 g Haferflocken

100 g Dinkelvollkornmehl

100 g Nüsse oder Mandeln, gehackt, in Stiften oder als "Blätter"

1 Messerspitze gemahlene Vanille

60 g flüssige Butter oder Margarine

50 g Honig

60 ml Wasser

40 g Sesamkörner

Zubereitung

1. Haferflocken, Dinkelvollkornmehl, Nüsse oder Mandeln und Vanille in einer großen Schüssel mischen.

2. Butter oder Margarine erhitzen, mit Honig und Wasser verrühren und über die Trockenmischung gießen.

3. Die Masse zu einem Teig kneten und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech etwa einen halben Zentimeter dünn ausrollen.

4. Die Sesamkörner darüberstreuen und mit der Teigrolle fest andrücken. Den Teig mit einem Küchenmesser in 30 Riegel schneiden.

5. Bei 180 °C Umluft 15 bis 18 Minuten backen.

In einer Dose aufbewahrt halten sich die Müsliriegel ungefähr zwei Wochen.

Weihnachtsidee zum Selbermachen: Granola im Glas

So wie Müsliriegel kann man auch loses Knuspermüsli einfach selbst herstellen. Luftdicht verschlossen, kühl und dunkel gelagert hält sich das auch für mehrere Wochen. Hübsch in ein Glas verpackt ist so ein Granola außerdem ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) empfiehlt als Hauptzutat Getreideflocken aus Hafer oder Dinkel. Dazu verschiedene Nüsse, Mandelstifte, Sonnenblumen- oder Kürbiskerne. Tipp: Kurzes Anrösten verstärkt das Aroma von Nüssen und Kernen. Gewürze wie Zimt, Kardamom, Vanille oder eine Prise Muskat geben winterlichen Geschmack ins Knuspermüsli.

Aufs Blech und in den Ofen

Alle Zutaten vermengen und etwas Speiseöl, mit Honig, Zucker oder Ahornsirup vermischt, unterrühren. Das Granola möglichst flach auf einem Blech mit Backpapier verteilen und bei rund 170 Grad Celsius für etwa 20 Minuten backen, bis es schön knusprig ist. Zwischendurch immer wieder mit einem Holzlöffel umrühren. Ist das Müsli vollständig abgekühlt, können Sie noch Trockenfrüchte hinzufügen, zum Beispiel Aprikosen, Rosinen oder getrocknete Apfelringe.

Wird das Knuspermüsli verschenkt: in ein Glas füllen und dieses mit Zutaten und Datum beschriften. Tipp: Hängen Sie ans Müsli-Geschenk gleich noch ein Zettelchen mit Verzehr-Tipps dran. So schmeckt Granola mit Milch, Pflanzendrink oder Joghurt sowie mit frischem Obst zum Frühstück. Es eignet sich aber auch als Topping für Obstsalat, Porridge oder eine Smoothie-Bowl sowie als Backzutat für Muffins.