Donnerstag, 06. November 2025

Wie kommt der digitale Fahrzeugschein in die App?

"Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!" - wer kennt den beliebten Kontrollspruch nicht? Zumindest den Fahrzeugschein kann man jetzt auch auf dem Smartphone speichern. So geht es.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 08:30 Uhr 1 Minute, 17 Sekunden

Bei der Kontrolle den Fahrzeugschein digital auf dem Smartphone zeigen: Das geht nun mit der i-Kfz-App. Foto: Martin Schutt/dpa​

Berlin. (dpa-tmn) Er klemmt hinter der Sonnenblende, verknittert im Portemonnaie oder steckt irgendwo im Handschuhfach? Da ist Ihr Fahrzeugschein mit seinem Schicksal nicht allein. Papiermuffel haben jetzt noch eine weitere Option. Mit der i-Kfz-App vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann man sich das Dokument nun auch auf das Smartphone laden. So geht es:

1. Die i-Kfz-App herunterladen: