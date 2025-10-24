Die Temperaturen sinken - viele bereiten jetzt den Garten auf die kalte Jahreszeit vor. Nicht vergessen sollte man dabei den Rasen. Doch wie macht man ihn wirklich fit für den Winter? Antworten auf die wichtigsten drei Fragen.

Wann sollte ich den Rasen zum letzten Mal im Herbst mähen?

Die gute Nachricht für alle Mäh-Fans: Sie können erst einmal einfach weitermachen - zumindest so lange die Temperatur bei über 10 Grad liegt. Denn dann wächst der Rasen noch, informiert der Industrieverband Agrar (IVA).

Für den letzten Schnitt vor dem Winter sollte das Gras laut IVA dann vier bis fünf Zentimeter hoch sein, bei Schattenrasen sind bis zu neun Zentimeter ideal. Ist der Rasen zu lang, drohen Pilzkrankheiten. Ist er zu kurz, macht ihn das anfälliger für Frostschäden.

Wie pflegt man den Rasen vor dem Winter?

Der IVA empfiehlt, die Grünfläche zunächst von Unkraut und Rasenfilz zu befreien, damit wieder genug Luft an die Wurzeln gelangt. Kahle Stellen werden ausgebessert - und zwar bis Anfang November durch Nachsaat, wenn die Bodentemperatur dafür ausreicht. Wichtig: Beim Saatgut darauf achten, dass es sich um schnell keimende Rasengräser handelt, die trotz niedriger Temperaturen gut anwachsen.

Auch das Laub muss runter vom Rasen. So kommt wieder Licht an die Gräser, Pilzkrankheiten haben es schwerer. Kalken muss man laut IVA nur bei Bedarf. Lediglich saure Böden sollten demnach mit Rasenkalk behandelt werden. Ansonsten kann es zu verstärkter Moosbildung kommen. Sie wissen nicht, wie sauer der Boden in Ihrem Garten ist? Ein pH-Test aus dem Gartenfachhandel kann Aufschluss geben.

Nicht vergessen: Wässern Sie den Rasen nach dem Kalken gründlich und beanspruchen Sie ihn nun etwa vier Wochen lang nicht.

Braucht der Rasen Dünger im Herbst?

Im Herbst wird der Rasen noch einmal gedüngt - am besten zwischen Anfang Oktober und Anfang November. "Besonders effektiv ist die Düngung, wenn sie vor Regen oder einer anschließenden Bewässerung erfolgt", so IVA-Pflanzenexpertin Regina Fischer.

Fürs Düngen eignet sich übrigens ein spezieller Herbstrasendünger - der enthält weniger Stickstoff und dafür mehr Kalium. Das hilft den Gräsern Frost und Krankheiten besser zu trotzen.