Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Er verpackt viel und ist damit ein Familienauto, wahlweise auch mit sieben Sitzen. Baumarkteinkäufe mit Säcken und Latten bewältigt er ebenso gut, wie den Transport von Sportgeräten. Damit ist der VW Touran ein vielseitiges Auto, dessen Van-Konzept der Hersteller auch in Generation Nummer II eins zu eins beibehalten