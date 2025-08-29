Seit über 20 Jahren gibt es den Touran. Man kriegt ihn, anders als die eingestellten Konkurrenten Opel Zafira oder Ford C-Max, auch als jungen Gebrauchten. Ältere Exemplare sind unzuverlässiger.
Von Stefan Weißenborn
Berlin. (dpa-tmn) Er verpackt viel und ist damit ein Familienauto, wahlweise auch mit sieben Sitzen. Baumarkteinkäufe mit Säcken und Latten bewältigt er ebenso gut, wie den Transport von Sportgeräten. Damit ist der VW Touran ein vielseitiges Auto, dessen Van-Konzept der Hersteller auch in Generation Nummer II eins zu eins beibehalten
Weiterlesen mit
-
Alle Artikel lesen mit RNZ+
-
Exklusives Trauerportal mit RNZ+
-
Weniger Werbung mit RNZ+