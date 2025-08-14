Donnerstag, 14. August 2025

Plus Ist das mit Ex-Partnern möglich?

"Lass uns Freunde bleiben"

Ist er ernst gemeint, dieser komische Satz zum Abschied? Fast jeder hat ihn schon gehört – oder selbst gesagt. Aber können einstige Paare wirklich Freunde bleiben? Und wenn, unter welchen Bedingungen?

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 07:51 Uhr 3 Minuten, 19 Sekunden
Ist die Trennung von Schmerz, Wut oder Enttäuschung geprägt, wird es für ein früheres Liebespaar schwierig, danach als Freunde weiterzumachen. Foto: Maria Diachenko/Westend61/dpa-tmn​

Von Elena Hartmann

Berlin/Bad Wilsnack. (dpa-tmn) Eine Trennung ist meist mit starken Emotionen und Schmerz verbunden. Nicht selten äußern eine oder beide Seiten den Wunsch, Freunde zu bleiben. Für viele klingt das wie ein tröstlicher Kompromiss – besonders bei einem gemeinsamen Freundeskreis oder emotionaler Verbundenheit. Doch ist das realistisch?

Laut der Berliner

