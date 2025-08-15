Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus Influencer aufgepasst

Diese Einnahmen sind steuerpflichtig

Posten, liken, folgen: Mit Social Media lässt sich unter Umständen recht einfach Geld verdienen. Geld, für das sich der Fiskus grundsätzlich interessiert. Welche Einnahmen der Steuer unterliegen.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 08:59 Uhr 1 Minute, 49 Sekunden
Einnahmen aus Social Media, wie Werbeposts oder Affiliate-Provisionen, müssen in der Steuererklärung angegeben werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Regenstauf. (dpa-tmn) Mit der eigenen Reichweite Geld verdienen? Einige - meist junge - Menschen tun das. Sie platzieren Videos, Storys und andere Postings in ihren Social-Media-Kanälen so, dass etwa Produkte ihrer Auftraggeber an Bekanntheit gewinnen. Woran dabei unter Umständen nicht jeder und jede denkt: das Finanzamt. Denn wer auf diese Weise Geld verdient oder andere Vorteile erhält, muss

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote