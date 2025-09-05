Von Anke Dankers

Waiblingen/Bad Honnef. (dpa-tmn) Viele träumen davon - doch nur wenige Leute haben eine großzügig geschnittene Wohnung mit vielen Zimmern und ausreichend Platz. Gerade in Großstädten ist Wohnraum knapp. Und die Mieten für große Wohnungen und Häuser steigen vielerorts.

In einer Mietwohnung sind in den seltensten Fällen größere bauliche Veränderungen möglich. Doch