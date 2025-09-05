Einzimmerwohnung geschickt einrichten
Ein Schreibtisch, ein Bett, ein Regal, ein Schrank, eine gemütliche Sofaecke - wie soll das alles in ein Zimmer passen? Mit diesen Anregungen wird selbst die kleinste Wohnung zum Wohlfühlort.
Von Anke Dankers
Waiblingen/Bad Honnef. (dpa-tmn) Viele träumen davon - doch nur wenige Leute haben eine großzügig geschnittene Wohnung mit vielen Zimmern und ausreichend Platz. Gerade in Großstädten ist Wohnraum knapp. Und die Mieten für große Wohnungen und Häuser steigen vielerorts.
In einer Mietwohnung sind in den seltensten Fällen größere bauliche Veränderungen möglich. Doch
