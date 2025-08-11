Montag, 11. August 2025

zurück
Plus Halbnackt im Sommer

Männer oben ohne: sexy oder sexistisch?

Beim Joggen, auf Festivals oder im Gym: Manche Männer zeigen sich gern ohne Shirt. Den einen gefällt das, andere finden das übergriffig. Über das männliche Bedürfnis, sich auszuziehen.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 08:03 Uhr 2 Minuten, 48 Sekunden
Männer oben ohne
Junge Männer gehen mit nacktem Oberkörper auf Mallorca spazieren. (Archivbild)

Berlin/Frankfurt (dpa) - Joggende Twens im Park, der schnelle Radfahrer an der Hauptstraße, der ältere Nachbar beim Gassigehen: Wenn es warm wird, ziehen manche Herren einfach ihr Shirt aus. Männer oben ohne trifft man im Sommer nicht mehr nur im Freibad, am Strand oder auf Baustellen an. Doch bei nackten Oberkörpern bleibt eine Geschlechterkluft (Gender-Gap).

"Ich weiß, dass mir viele

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote