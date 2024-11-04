Mittwoch, 08. Oktober 2025

Dreimal Matcha am Tag ist genug

Grünes Pulver, viel Koffein: Matcha kann Aluminium und Blei enthalten. Was Verbraucherschützer raten und warum Kinder besser verzichten sollten.

Grüne Vielfalt im Trend: Getränke auf Matchabasis erobern die Regale, doch Herkunft und Verarbeitung sind nicht immer klar. Foto: Sina Schuldt/dpa-tmn​

Düsseldorf. (dpa-tmn) Grün, grün, grün sind mittlerweile viele Getränke: Matcha-Tee, Matcha-Smoothies, Matcha-Latte und Co. Doch lebensmittelrechtlich geschützt ist der japanische Begriff Matcha ("gemahlener Tee") hierzulande nicht. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW (VZ) hin.

Damit bleibt für Käufer unklar, ob das verwendete Grüntee-Pulver tatsächlich den traditionellen,