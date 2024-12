epd. An Weihnachten gehen wieder zahlreiche Menschen zur Kirche, die sonst nicht in einen Gottesdienst kommen. Einige sind unsicher, wie sie sich dort verhalten sollen, weil sie mit den kirchlichen Gepflogenheiten nicht so vertraut sind. Hier einige Fragen und Antworten dazu im Überblick:

Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Kann ich trotzdem an Weihnachten in die Kirche gehen? Ja, denn Gottesdienste sind grundsätzlich öffentliche Veranstaltungen, betont Pastorin Elisabeth Rabe-Winnen, Referentin am Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik in der Fortbildungsstätte Michaeliskloster in Hildesheim.

Muss ich am Ausgang Geld spenden? Nein. Alle Spenden sind freiwillig. Jeder und jede darf etwas geben, soviel er oder sie kann oder möchte. Die Kollekten, die am Ausgang oder im Klingelbeutel gesammelt werden, sind meist für soziale Zwecke. Der Unterhalt der Kirche und das Gehalt des Pastors oder der Pastorin sind von den Kollekten nicht berührt. Diese werden durch die Kirchensteuer gesichert.

Muss ich in der Kirche aufstehen, wenn alle aufstehen? Alles, was in Gottesdiensten passiert, ist freiwillig, betont Pastorin Rabe-Winnen. Auch das Aufstehen. Manche können oder wollen das nicht. Sie bleiben dann einfach sitzen.

Ich bin nicht gläubig und suche eher die feierliche Advents- und Weihnachtsstimmung. Muss ich bei Gebeten die Hände falten und mitbeten? Auch hier gilt: Alles, was in gottesdienstlichen Feiern geschieht, ist freiwillig. In welcher Form die Teilnehmenden beteiligt sind und dies ausdrücken, bestimmt jede Person selbst. Niemand muss beten, nur weil andere es gerade tun. Und in welcher Haltung man betet – mit Gesten oder innerlich ohne Gesten – entscheidet auch jeder und jede selbst.

Darf jeder zum Abendmahl gehen? Aus evangelischer Perspektive ja. Alle, die getauft sind und einer christlichen Kirche angehören, sind zum Abendmahl eingeladen – das gilt auch für Kinder. Menschen, die nicht getauft sind oder keiner Kirche angehören, werden nach Angaben der evangelischen Landeskirche Hannover nicht abgewiesen. Die Kirche betrachte ihre Teilnahme dann als Schritt in die christliche Gemeinschaft hinein, erläutert Pastorin Rabe-Winnen. Wer das Abendmahl nicht mitfeiern möchte, bleibt einfach sitzen.

Darf jeder zur katholischen Eucharistie gehen? Die katholische Eucharistie, auch Kommunion genannt, richtet sich nach Angaben des Bistums Hildesheim im Regelfall an katholische Christinnen und Christen. Wer nicht katholisch ist und die Kommunion dennoch empfangen möchte, sollte vor dem Gottesdienst mit dem Priester sprechen, der die Messfeier leitet. Es ist in Ausnahmen möglich, als Nicht-Katholik die Kommunion zu empfangen.