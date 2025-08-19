Von Carla Benkö

Kopenhagen/Berlin. (dpa-tmn) Ob auf dem Computer, der Konsole oder dem Smartphone: Viele Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit mit Videospielen.

Rund 105 Minuten unter der Woche und 171 Minuten am Wochenende zocken die 10- bis 17-Jährigen im Schnitt digitale Spiele. Das zeigt eine Studie der DAK Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf aus