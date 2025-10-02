Mittwoch, 08. Oktober 2025

Jobwechsel als Best Ager

Sie sind über 50 und suchen einen neuen Job? Warum Branchenwechsel, Weiterbildung und ein gutes Netzwerk jetzt wichtiger sind denn je.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 07:53 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden
Netzwerken und gezielte Bewerbungen erhöhen die Erfolgschancen für ältere Jobsuchende. Foto: Elisatim/Westend61/dpa-tmn​

Von Jörg Wiebking

Düsseldorf/Mannheim. (dpa-tmn) Die Lage am Arbeitsmarkt verschärft sich. Das spüren auch ältere Arbeitnehmer ab 50, die sogenannten Best Ager: "Die Jobsuche in dieser Altersgruppe dauert spürbar länger als noch vor einigen Jahren", berichtet Georg Scheiber, Partner der Beratungsgesellschaft von Rundstedt. 

Rund siebeneinhalb Monate seien es derzeit im