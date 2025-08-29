Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Folgen des Klimawandels

Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung

Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 10:00 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein. Foto: Armin Weigel/dpa​

Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Bei Starkregen und Überschwemmungen wird das Untergeschoss am ehesten in Mitleidenschaft gezogen. Voll gelaufene Keller sind geradezu zum Sinnbild für die Folgen des Klimawandels geworden. Aber auch das Dach, Fenster und Fassaden müssen insbesondere an exponierten Orten zeitweise extremem Wind und Wetter standhalten. 

Am besten wäre es

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote