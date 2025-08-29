Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Von Katja Fischer
Berlin. (dpa-tmn) Bei Starkregen und Überschwemmungen wird das Untergeschoss am ehesten in Mitleidenschaft gezogen. Voll gelaufene Keller sind geradezu zum Sinnbild für die Folgen des Klimawandels geworden. Aber auch das Dach, Fenster und Fassaden müssen insbesondere an exponierten Orten zeitweise extremem Wind und Wetter standhalten.
Am besten wäre es
