Mittwoch, 20. August 2025

Plus Farben, Muster, Stoffe

Das ist in der Wintersaison zu sehen

Von warmen Brauntönen bis zu verspielten Stickereien: In der kommenden Saison sieht man neue Farben wie "Italian Plum", auffällige Muster und Stoffe zum Anfassen. Stylingtipps von zwei Expertinnen. 

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 08:59 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Die Kombination aus Bouclé und Karomuster, wie bei dem Look von Anna's dress affair, ist eine gute Wahl für alle, die einen trendigen und dennoch zeitlosen Look suchen (Bouclé-Rock ca. 259 Euro, Bouclé-Jacke ca. 399 Euro). Foto: Anna´s dress affair/dpa-tmn

Von Nadja Aumiller

Berlin. (dpa-tmn) Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit verändert sich auch die Farb- und Materialwelt in der Mode. In den Kollektionen für Herbst und Winter 2025/26 zeigt sich eine Mischung aus traditionellen Wintertönen, neuen Akzentfarben und einer deutlich spürbaren Betonung auf Struktur und Haptik. Zwei Expertinnen verraten, was jetzt in

