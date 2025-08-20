Das ist in der Wintersaison zu sehen
Von warmen Brauntönen bis zu verspielten Stickereien: In der kommenden Saison sieht man neue Farben wie "Italian Plum", auffällige Muster und Stoffe zum Anfassen. Stylingtipps von zwei Expertinnen.
Von Nadja Aumiller
Berlin. (dpa-tmn) Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit verändert sich auch die Farb- und Materialwelt in der Mode. In den Kollektionen für Herbst und Winter 2025/26 zeigt sich eine Mischung aus traditionellen Wintertönen, neuen Akzentfarben und einer deutlich spürbaren Betonung auf Struktur und Haptik. Zwei Expertinnen verraten, was jetzt in
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+