Über Social-Media-Kanäle an vermeintliche Kapitalmarkt-Profis geraten, die vorgeben, die heißesten Tipps in Sachen Aktien und Kryptowährungen zu haben? Bei WhatsApp, Telegram oder Instagram locken derzeit viele Betrüger. Sie laden in Chatgruppen ein, in denen sie Teilnehmenden das große Geld versprechen - bei entsprechender Umsetzung ihrer Anlageempfehlungen. Das beobachtet der Bundesverband deutscher Banken (BdB).

Wer auf die Masche hereinfällt und tatsächlich Einzahlungen in der Hoffnung auf starke Renditen leistet, verliert sein Geld in der Regel unwiederbringlich.

Der BdB rät daher: