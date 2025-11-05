Mittwoch, 05. November 2025

Führerschein-Umtausch - Sind Sie nun dran?

Bis Anfang 2026 müssen wieder viele alte Führerscheine ersetzt werden. Welche Fristen es gibt und wie der Umtausch abläuft. 

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 08:01 Uhr 3 Minuten, 43 Sekunden
Alte Lappen ausrangiert: Führerscheine in der EU müssen nach gestaffelten Fristen umgetauscht werden. Foto: Wolfram Kastl/dpa-tmn

Von Peter Löschinger

Berlin. (dpa-tmn) Sie gehen nicht gern aufs Amt wegen lästiger Terminbuchung und Wartezeiten? Ach, Sie müssen gerade nicht hin? Gut. Aber sind Sie da auch ganz sicher? Schauen Sie doch bitte besser jetzt noch mal nach Ihrem Führerschein.

Ist der noch aus Papier oder wurde als Kartenführerschein zwischen 1999 und 2001 ausgestellt? Dann besteht zügiger