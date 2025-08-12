Dienstag, 12. August 2025

Plus Diese Strafe droht

Abgabefrist für Steuererklärung verpasst?

Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung von 2024 ist verstrichen. Wer den Stichtag versäumt hat, sollte schnell aktiv werden. Sonst droht Ärger. 

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 12:05 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2024 endete am 31. Juli 2025: Wer diesen Termin verpasst hat, muss mit Verspätungszuschlägen rechnen Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Neustadt. (dpa-tmn) Ob vergessen, aufgeschoben oder einfach nicht geschafft: Wer zur Abgabe einer Steuererklärung für das Jahr 2024 verpflichtet ist und keinen Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater damit beauftragt hat, musste diese bis 31. Juli 2025 einreichen. 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die diesen Stichtag verpasst haben, sollten schleunigst aktiv werden - sonst

