Sind Wespen so aggressiv - oder ist der Mensch das Problem?
Ständig schwirren Wespen um uns herum, wollen unsere Grillwurst und das Eis. Warum wirken Wespen derzeit so angriffslustig? Ein Wissenschaftler kann das erklären.
Konstanz/Berlin (dpa) - Viele Menschen mögen Wespen nicht, aber in der meisten Zeit des Jahres geben sie uns wenig Grund zur Aufregung. Das ändert sich im Laufe des Sommers: Wespen werden gefühlt zu Nervensägen.
Warum wirken Wespen jetzt so aggressiv?
"Wespen sind grundsätzlich nicht aggressiv, Bienen auch nicht", sagt Giovanni Galizia, Professor für
