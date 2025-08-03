Montag, 11. August 2025

Sind Wespen so aggressiv - oder ist der Mensch das Problem?

Ständig schwirren Wespen um uns herum, wollen unsere Grillwurst und das Eis. Warum wirken Wespen derzeit so angriffslustig? Ein Wissenschaftler kann das erklären.

03.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 13:00 Uhr 2 Minuten, 48 Sekunden
Wespe
Sie ist knallig-gelb: Die Wespe. (Archivbild)

Konstanz/Berlin (dpa) - Viele Menschen mögen Wespen nicht, aber in der meisten Zeit des Jahres geben sie uns wenig Grund zur Aufregung. Das ändert sich im Laufe des Sommers: Wespen werden gefühlt zu Nervensägen. 

Warum wirken Wespen jetzt so aggressiv? 

"Wespen sind grundsätzlich nicht aggressiv, Bienen auch nicht", sagt Giovanni Galizia, Professor für

