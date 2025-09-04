Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Deutscher Kopfschmerztag

Migräne und Wechseljahre - das kann eine ungute Kombi sein

Hormonschwankungen können Kopfschmerz-Attacken auslösen. Der Beginn der Wechseljahre kann daher für Migräne-Patientinnen besonders schwierig sein. Doch es gibt Hoffnung.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:02 Uhr 2 Minuten, 31 Sekunden
Wenn die Migräne anklopft
Jede zweite Migräne-Patientin hat zu Beginn der Wechseljahre stärkere Beschwerden. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Starke Kopfschmerzen, Orientierungsverlust, Übelkeit und Erbrechen - Kristina F. wird seit 30 Jahren immer wieder von Migräneattacken geplagt. Vor zwei Jahren kamen die Anfälle plötzlich sehr viel häufiger. "An mehreren Tagen im Monat war es so schlimm, dass eigentlich gar nichts mehr ging", sagt die 51-Jährige. Dass dies mit den Wechseljahren zusammenhing, darauf habe