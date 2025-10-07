Gut abgesichert beim Heimwerken?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Von Katja Fischer
Berlin. (dpa-tmn) Es gibt Heimwerker, die trauen sich einfach alles zu: Eine Terrasse bauen, die Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren, das Haus dämmen, Fenster austauschen oder das Bad renovieren. Dank diverser Erklärvideos im Internet erscheint alles machbar.
Doch Heimwerker sind eben oft keine Profis - und so geht dann manchmal etwas schief. Wer kommt