So gelingt gutes Ankommen im Ruhestand
Hallo, Ruhestand! Woran es bislang mangelte, davon ist nun reichlich da: Zeit für alles, was das Leben bunt und gut macht. Doch wie finden wir heraus, was genau wir von dieser Lebensphase wollen?
Von Ricarda Dieckmann
Berlin (dpa/tmn) - Einlasskarte oder Schlüssel sind abgegeben, die Abschieds-Mail ist verschickt. Dass der allerletzte Feierabend mitunter gemischte Gefühle weckt, ist ganz normal. Unter die Vorfreude auf die neu gewonnene Freiheit im Ruhestand ("Nie wieder nervige Kunden! Nie wieder eilige Aufträge vom Chef!") mischen sich oft auch