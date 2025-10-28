Dienstag, 28. Oktober 2025

zurück
Plus Ciao, Berufsleben!

So gelingt gutes Ankommen im Ruhestand

Hallo, Ruhestand! Woran es bislang mangelte, davon ist nun reichlich da: Zeit für alles, was das Leben bunt und gut macht. Doch wie finden wir heraus, was genau wir von dieser Lebensphase wollen? 

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 07:46 Uhr 4 Minuten, 2 Sekunden
Einfach mal in den Tag hineinleben: Langeweile kann uns auf Ideen bringen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Ricarda Dieckmann

Berlin (dpa/tmn) - Einlasskarte oder Schlüssel sind abgegeben, die Abschieds-Mail ist verschickt. Dass der allerletzte Feierabend mitunter gemischte Gefühle weckt, ist ganz normal. Unter die Vorfreude auf die neu gewonnene Freiheit im Ruhestand ("Nie wieder nervige Kunden! Nie wieder eilige Aufträge vom Chef!") mischen sich oft auch