Plus Börsenturbulenzen?

So machen Sie Ihr Depot krisenfest

Wenn die Kurse purzeln und das Depot plötzlich an Wert verliert, werden viele Anleger auf einmal nervös. Ein wenig muss man so etwas aushalten können. Ein wenig lässt sich aber auch vorbeugen.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 07:51 Uhr 3 Minuten, 19 Sekunden
Aktien unterliegen Kursschwankungen, was sie weniger sicher macht. Dafür versprechen sie im Idealfall aber mehr Rendite. Foto: Arne Dedert/dpa-tmn​

Von Beate Kaufmann

Berlin/Düsseldorf. (dpa-tmn) - Wenn es politisch und wirtschaftlich unsicher zugeht, bekommen das meist auch Privatanleger zu spüren. Denn dann kann es an der Börse durchaus turbulent zugehen. Vor allem in solchen Marktphasen sorgen sich Verbraucherinnen und Verbraucher darum, wie sie ihr Vermögen absichern und dennoch gute Renditen erzielen können. Hier kommen die

