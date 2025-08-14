So machen Sie Ihr Depot krisenfest
Wenn die Kurse purzeln und das Depot plötzlich an Wert verliert, werden viele Anleger auf einmal nervös. Ein wenig muss man so etwas aushalten können. Ein wenig lässt sich aber auch vorbeugen.
Von Beate Kaufmann
Berlin/Düsseldorf. (dpa-tmn) - Wenn es politisch und wirtschaftlich unsicher zugeht, bekommen das meist auch Privatanleger zu spüren. Denn dann kann es an der Börse durchaus turbulent zugehen. Vor allem in solchen Marktphasen sorgen sich Verbraucherinnen und Verbraucher darum, wie sie ihr Vermögen absichern und dennoch gute Renditen erzielen können. Hier kommen die
