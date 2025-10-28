Dienstag, 28. Oktober 2025

Warum Jung und Alt im Job oft ähnlicher ticken als gedacht

Teamgeist statt Generationenkonflikt: Was Statistiken wirklich über Jobwechsel, Arbeitszeiten und Werte von Baby Boomern bis Gen Z verraten – und warum Reibung sogar nützlich sein kann. 

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 07:46 Uhr 3 Minuten, 4 Sekunden
Generationenübergreifende Zusammenarbeit: Während oft von Konflikten zwischen Jung und Alt die Rede ist, zeigt die Realität am Arbeitsplatz ein anderes Bild. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Von Bernadette Winter

Konstanz. (dpa-tmn) Das Szenario kennen viele: Eine junge Führungskraft stößt scheinbar auf Widerstände älterer Kollegen. Schnell entsteht der Eindruck von unüberbrückbaren Generationsgräben. Doch was steckt wirklich dahinter?

Derzeit treffen vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt aufeinander: Die Baby Boomer, die allmählich in Rente