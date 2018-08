Wespen werden oft als aufdringlich empfunden, weil sie dicht und hektisch an uns Menschen heranfliegen, dabei wollen sie eigentlich nur scharf sehen und sind weder aufgeregt noch stechlustig. Die Tiere sehen auf kurze Entfernungen schlecht und kompensieren das durch hohe Fluggeschwindigkeit. Bei Wespen sterben alle Tiere bis auf die jungen Königinnen. Die meisten Wespenarten

Wespen werden oft als aufdringlich empfunden, weil sie dicht und hektisch an uns Menschen heranfliegen, dabei wollen sie eigentlich nur scharf sehen und sind weder aufgeregt noch stechlustig. Die Tiere sehen auf kurze Entfernungen schlecht und kompensieren das durch hohe Fluggeschwindigkeit. Bei Wespen sterben alle Tiere bis auf die jungen Königinnen. Die meisten Wespenarten sind ab Ende August wieder verschwunden. Spätestens nach den ersten Frostnächten gehen dann auch die Deutsche und die Gemeine Wespe ein. Sie brachten den Wespen den schlechten Ruf überhaupt erst ein. Denn sie tummeln sich gern dort, wo es Leckerbissen gibt wie Grillfleisch und zuckersüße Sachen.

Echte Wespen, zu denen auch die Deutsche und Gemeine Wespe gehören, ernähren sich überwiegend von Nektar, Pollen und Steinfrüchten. Fleisch wird in erster Linie an die Larven verfüttert. Um Wespen vom Tisch fernzuhalten, kann eine Ablenkung helfen. Dazu am besten einige aufgeschnittene, überreife Weintrauben einige Meter vom Geschehen auslegen. Wespen verziehen sich auch, wenn man sie mit einem Wassernebel ansprüht. (AFP/csw)

[-] Weniger anzeigen