Tipps zur Kältewelle: Fettcreme schützt das Gesicht - Ausreichendes Heizen beugt Wasserschaden vor

tmn. Es bleibt frostig die nächsten Tage. An Gesicht und Händen können Erfrierungen drohen. Aber nicht nur das: Was es in Sachen Kälte von der Gesundheit bis zum Smartphone zu beachten gilt.

Gesundheit

Fettcreme schützt das Gesicht: Kälteschutzcremes bewahren Wintersportler - aber nicht nur sie - vor Erfrierungen im Gesicht. Schützende Cremes, Hautöle und Fettpasten sollten unbedingt wasserfrei sein, rät der Deutsche Skiverband. Wasserhaltige Cremes bergen nämlich die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Poren gelangt, dort gefriert und damit die Haut schädigt. Die Gesichtshaut ist bei Kälte besonders empfindlich.

Weiße Hautpartien im Gesicht sind Alarmzeichen. In einer Gruppe sollten sich Skifahrer daher regelmäßig beobachten. Bei ersten Erfrierungssymptomen suchen sie am besten sofort eine warme Hütte auf. Auch Ohren und Finger können betroffen sein.

Fäustlinge statt Fingerhandschuhe: Die aktuelle Kälte reicht aus, um Spaziergängern und Radlern unter Umständen gefährlich zu werden, warnt der Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Um dem sogenannten Kältebrand vorzubeugen, empfehlen Experten unter anderem Fäustlinge statt Fingerhandschuhe. Damit bleiben die Hände länger warm. Außerdem sollte man nicht zu enge Schuhe tragen, um die Durchblutung nicht zu behindern. Thermoeinlegesohlen oder Sohlen aus Schafwolle isolieren die Füße zusätzlich.

Kinder unterkühlen schnell: Bei Minusgraden drohen nicht nur Erfrierungen - Kinder fangen sich gleichzeitig oft eine Unterkühlung ein, warnt das Deutsche Rote Kreuz. Anzeichen sind zum Beispiel Zittern und blaue Lippen. Betroffene sollten zunächst raus aus der Kälte und die kalte Kleidung ausziehen. Warme Getränke wärmen von innen. Um den Kreislauf zu schonen, sollte der Raum nur normal warm sein, nicht überheizt.

Tiere

Hundepfoten brauchen Pflege: Bei frostigen Temperaturen können sich schnell Risse an den Ballen bilden. Nach dem Spazierengehen sollten Hundehalter deshalb die Ballen der Vierbeiner mit Melkfett oder Babysalbe eincremen. Vorher sollten Pfoten und Fell mit einem Handtuch abgetrocknet werden.

Schutz für Katzen: Freigängerkatzen müssen sich jederzeit an einen warmen und geschützten Ort zurückziehen können. Dafür eignen sich zum Beispiel isolierte Kästen, die etwas erhöht und in einer zugfreien Ecke stehen.

Garten

Rasen nicht betreten: Bei Frost, Schnee und Raureif sollte der Rasen nicht mehr betreten werden. Fußtritte und Reifenbelastung beschädigen über einen längeren Zeitraum die Halme, erläutert die Deutsche Rasengesellschaft.

Haus

Heizungen nicht ausschalten: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen platzen. Die Folge können Wasserschäden sein, warnt das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung. Auch wenn jemand nur für ein paar Tage verreist, sollten die Räume ausreichend beheizt sein. Dabei reicht es oft nicht, seine Heizung nur auf das Frostsymbol zu stellen.

Smartphone

Warm halten: Zu niedrige Temperaturen zwingen die Leistung des Akkus und manchmal auch des Prozessors in die Knie. Deswegen sollte das Gerät bei Touren im Freien nah am Körper getragen werden. Wer das nicht möchte, sollte auf Schutzhüllen setzen. Isolierende Materialien wie Neopren oder Filz verzögern das Abkühlen des Smartphones.

Temperaturschwankungen vermeiden: Bekommt das Telefon Wärme und Kälte im Wechsel ab, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden und zu Störungen und Schäden führen. Auch das Touch-Display kann unter Kälte leiden und möglicherweise schlechter funktionieren. Dagegen helfen ebenfalls Schutzhüllen und das Warmhalten beim Transport im Freien.