Von Fabian Hoberg und Constanze Werry

Beim ersten trockenen Asphalt sofort mit dem Motorrad über Landstraßen zu fahren, ist vor allem eins: gefährlich. Mit einer gründlichen Kontrolle und ein paar Übungen vor der ersten Fahrt sorgen Biker für mehr Sicherheit.

In die Gänge kommen: Wer rastet, der rostet - dieser alte Spruch gilt nicht nur für das Motorrad, sondern auch für den Fahrer. "Gymnastik und Kraftübungen sind wirksame Mittel, um in Form zu bleiben und die Muskeln zu trainieren", sagt Michael Lenzen vom Bundesverband der Motorradfahrer. So verursachen die ersten Touren im Frühjahr nicht direkt Muskelkater. Auch der Geist sollte fit für die neue Saison sein. Lenzen rät, sich vor der ersten Ausfahrt auf das Motorrad zu setzen und im Geist die Hausstrecke abzufahren.

Nicht gleich an die Grenzen gehen: "Direkt nach der Winterpause aufs Motorrad zu steigen und eine 300-Kilometer-Tour abzureißen, ist ebenso wenig ratsam, wie sofort an die eigenen Grenzen zu gehen." Einen besonnenen Biker mache aus, dass er mehr Reserven für sich und seine Maschine einplant, für andere Verkehrsteilnehmer mitdenkt. Dazu zähle auch, dass er die Straße richtig lesen kann.

"Bis die Automatismen wieder so funktionieren wie am Ende der Saison, dauert es eine Weile", sagt Lenzen. Er rät vor der ersten großen Tour zu ein paar Fahrübungen, um wieder das richtige Gefühl für die Maschine zu bekommen. Bei einem professionellen Motorrad-Training feilen Fahrer an ihrer Technik und erhöhen die eigene Sicherheit - ob Anfänger oder alter Hase.

Maschine checken: Matthias Haasper vom Institut für Zweiradsicherheit (IFZ) rät dazu, vor allem die sicherheitsrelevanten Bauteile zu kontrollieren. Dazu zählt er unter anderem Bremsanlage, Elektrik, Reifen, Lenkung und Fahrwerk sowie den festen Sitz der Bauteile. "Wer beim Ausmotten mit weniger technischem Knowhow zur Sache geht, sollte die Wartung seines Fahrzeuges besser bei einem autorisierten Fachhändler durchführen lassen", so der Experte.

Wäsche deckt Schäden auf: Um eventuelle Schäden zu sichten, ist eine gründliche Wäsche empfehlenswert. Dabei besser auf einen Hochdruckreiniger verzichten. Denn durch den hohen Druck können Wassertropfen in Radlager, Lenkkopflager, Schwingen- und sonstige Lager, Schalter, Sicherungskästen oder elektrische Kabelverbindungen eindringen und Korrosion sowie Funktionsausfall auslösen.

Reifen, Öl und Bremsen: Laut dem ADAC gehört ein falscher Reifendruck zu den häufigsten Mängeln, die zu einem Unfall führen. Dasselbe gilt für die Profiltiefe der Reifen, die entsprechend gewissenhaft überprüft werden sollte. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe bei Motorradreifen beträgt 1,6 Millimeter. Aufgrund des Aquaplaning-Risikos sollte sie laut dem IFZ aber nicht unter zwei Millimeter sinken.

"Wer am Ende der letzten Saison noch keinen Ölwechsel an seiner Maschine vorgenommen hat, sollte das jetzt erledigen", sagt Jürgen Bente vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat.

Die korrekte Kettenspannung lässt sich am besten bei Fahrgewicht mit Fahrer einstellen. Wer oft vollgepackt mit Sozius unterwegs ist, sollte dennoch zusätzlich aufsitzen lassen und die Spannung von einem Dritten kontrollieren lassen. Die Kette dabei nicht zu stramm einstellen.

"Ebenfalls wichtig für die nächste Tour ist frische Bremsflüssigkeit. Beim Wechsel sind die Angaben des Herstellers zu beachten", sagt Bente. Die Arbeit an der Bremse sollte jedoch nur ein Fachmann erledigen.

Schutz: Ganz wichtig: der Helm. Sein Visier muss sauber und kratzfrei sein. Lässt es sich nicht mehr reinigen, gehört es ausgetauscht. Ist der Helm auf den Boden gefallen oder bei einem Unfall beschädigt worden, muss ein neuer her. Ganz alte Helme gehören ebenfalls in den Müll. "Ein Helm altert durch UV-Licht und Schweißabsonderungen und sollte nach ein paar Jahren getauscht werden", sagt Bente. Spätestens nach fünf bis acht Jahren sollte ein neuer Helm den Kopf zieren.

Immer aufmerksam bleiben: In Sachen Fahrsicherheit sollten Motorradfahrer immer damit rechnen, übersehen zu werden und ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Aber auch Autofahrer sind gefordert. Gerade zum Beginn der Motorradsaison sollten sie sich rasch wieder an die Zweiräder gewöhnen. Denn oft übersehen sie Motorradfahrer oder schätzen deren Geschwindigkeit falsch ein - besonders beim Überholen und Spurwechseln.