Sieht so aus wie eine Zapfsäule - ist auch eine, nur eben für Strom. Foto: dpa​

An die Leine legen: Strom tanken kann beim E-Auto zuweilen etwas unübersichtlich werden - viele Anbieter und unterschiedliche Möglichkeiten zur Abrechnung. Foto: dpa​

Von Claudius Lüder

Rund 24 500 Stromtankstellen mit unterschiedlich vielen Ladepunkten gibt es derzeit in Deutschland. Besonders gut ist die Versorgung in Ballungszentren und entlang der Autobahnen. "War es vor ein paar Jahren aufgrund weniger Lademöglichkeiten noch schwierig mit dem E-Auto vom Norden in den Süden zu fahren, ist das heute absolut kein Problem mehr", sagt Guy Weemaes vom Portal GoingElectric.de. Dieses veröffentlicht Statistiken und News über Stromtankstellen, Ladekartenanbieter und Elektromobilität.

Doch während Autofahrer mit einem Verbrennermotor ihren Sprit einfach bar oder mit Giro- oder Kreditkarte bezahlen können, benötigt der E-Autofahrer einen Zugang zum Ladenetz des Anbieters.