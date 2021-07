Von Daniel Hund

Heidelberg. Zweiliter-Motor, vier Zylinder, Frontantrieb, klein, kompakt und rund 250 PS unter der Haube. Richtig, das hört sich verdächtig an, klingt nach Wolfsburg. Nach einem Kurvenräuber aus den VW-Werken. Dem Golf GTI. Der ist in diesem Fall aber nicht gemeint. Denn genau so einen schickt mittlerweile auch BMW auf die Straße. Sein Name: 128ti. Sein Ziel: Vor allem junge Autofahrer begeistern.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Motor: Vierzylinder, Turbo; Hubraum (ccm): 1998; Leistung (PS): 265 bei 4750 - 6500/min; [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Motor: Vierzylinder, Turbo; Hubraum (ccm): 1998; Leistung (PS): 265 bei 4750 - 6500/min; maximales Drehmoment (Nm): 400 bei 1750 - 4500/min; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 6,1; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250; Antrieb: Front; Getriebe: Achtstufenautomatik; Länge x Breite x Höhe (mm): 4319 x 1799 x 1434; Leergewicht (kg): 1520; Kofferraumvolumen (l): 380 - 1200; Preis (Euro): 44.600

Die Speerspitze im Einser-Segment bildet er aber nicht. Die bleibt nach wie vor dem M135i vorbehalten. Doch sie ähneln sich sehr. Beide setzen auf den Vierzylinder-Turbo, unterscheiden sich aber in der Leistung. Während der M135i satte 306 PS freisetzt, wird der 128ti von 265 Pferdestärken befeuert. Ein weiterer Unterschied: Beim GTI-Jäger hat man ganz bewusst auf Allrad-Power verzichtet. Was ihn im Vergleich zum M135i zu einem ganz anderen Auto macht und ganz wichtig, was in Sachen Gewicht Vorteile mit sich bringt: Rund 85 Kilo werden so eingespart. Hört sich nach wenig an, macht sich – wenn man den 128ti beispielsweise über die Rennstrecke zirkeln möchte – aber in besseren Rundenzeiten bezahlt.

Dass der 128ti keine Mogelpackung ist, wird bei einem Blick auf die weiteren Zutaten deutlich. Es fährt nämlich so einiges mit, was die Sportlichkeit dieses kleinen Flitzers unterstreicht: Ein M-Sportfahrwerk, das einen nochmals zehn Millimeter näher an den Asphalt bringt und ein Torsen-Sperrdifferenzial, sind serienmäßig mit an Bord.

Und wie fährt sich der Bayer so? Auf kurvigem Terrain kann er seine Stärken voll ausspielen. In die Kehren kann man sich sprichwörtlich reinlegen und flutscht sicher und geschmeidig durch. Sonderlich komfortabel geht es nicht von A nach B. Das Fahrwerk ist hart, lässt einen eins mit der Straße werden. Und das kann gerade im Odenwald, wo sich Schlaglöcher und Bodenwellen teilweise im Sekundentakt abwechseln, schon mal auf die Knochen gehen. Aber so ist es eben, wenn man in einem Sportler unterwegs ist.

Wobei hier jetzt kein falscher Eindruck entstehen darf, denn so sportlich der 128ti auch ist, das Thema Sicherheit vernachlässigt er nie. Die Straßenlage ist stets stabil, selbst in kniffligen Situationen ist der 128ti leicht beherrschbar.

Zu den Eckdaten: Von 0 auf 100 km/h schiebt sich der 128ti in 6,1 Sekunden. Schluss mit Vortrieb ist bei 250 km/h. 400 Newtonmeter stehen bereit, das sind 50 weniger als beim M135i. Angerollt kommt der 128ti mit einem Acht-Stufen-Automatikgetriebe. Das schaltet so fein und unaufgeregt, dass man als Fahrer davon nichts mitbekommt. Auf einen Handschalter wurde komplett verzichtet, was bei so manchem Fan sportlicher Autos nicht ganz so gut ankommen könnte.

Apropos "TI". Richtig, dieses Kürzel gab es bei BMW schon einmal. Es steht für "Touring International" und wurde immer dann herausgekramt, wenn es um besonders sportliche Modelle ging. Seit den 60er Jahren verzierte der TI-Schriftzug schon so manches Heck. Zuletzt war es aber ruhig um die TI-Varianten geworden. Ende der 90er Jahre war plötzlich Schluss. Ob der 128ti nun wieder eine neue Ära einleitet, bleibt abzuwarten.

Fakt ist: Wer ihm begegnet, der wird ganz genau hinschauen. Denn BMW hat da auch optisch ein schickes Paket auf vier Räder gestellt. Da sind diese stylishen äußeren Lufteinlässe an der Frontschürze und dann dieses knallige Rot, mit dem der 128ti an mehreren Stellen aufgepeppt wurde.

In Verbindung mit dem in Alpinweiß gehaltenen Lack sorgt das für einen stimmigen Auftritt.