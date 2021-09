Starke Optik: Der Maserati Ghibli Hybrid macht was her. Ab 74 434 Euro steht er beim Händler. Werksfoto

Von Daniel Hund

Heidelberg. Vier Zylinder, elektrifiziert und ein fetter Dreizack im Kühlergrill. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Maserati, die Auto-Kultschmiede, die sich mit kernig wummernden V8- und V6-Motoren einen Namen gemacht hat, hat die nächste Stufe gezündet. Und die geht mit der Zeit, setzt im Ghibli und im Levante mittlerweile auch auf einen Hybrid-Antrieb.

Vier Zylinder in einem Maserati, das würde ja fast schon an Majestätsbeleidigung grenzen, sagt der Chef an der Tankstelle.

"Das passt einfach nicht zusammen", schüttelt er mit dem Kopf und dreht lächelnd ab. Eine Meinung, die er sicher nicht exklusiv hat. Doch etwas zu kritisieren, mit dem man selbst keinerlei Erfahrungswerte verbindet, ist immer schwierig.

Deshalb: Einsteigen, selbst fahren, dann urteilen.

Der Ghibli Hybrid ist gleichzeitig die Einstiegsvariante in die Maserati-Welt. 74.434 Euro werden fällig, wenn man sich den elektrifizierten Ghibli in die heimische Garage stellen will. Richtig, immer noch viel Geld. Doch selbst für einen Ghibli ist das noch ein Schnäppchen. Das Top-Modell, Trofeo genannt, das mit einem V8 und 580 PS angerollt kommt, liegt bei satten 131.000 Euro.

Der Ghibli Hybrid hat – wie eingangs bereits erwähnt – vier Zylinder an Bord. Der turboaufgeladene 2.0-Liter-Benziner bringt es auf 330 PS, eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 255 km/h und stürmt in 5,7 Sekunden auf Landstraßen-Tempo.

Laut den Italienern gehörten rund 100 Personen zum Entwicklungsteam des Ghibli Hybrid. Verbaut wurde ein 48-Volt-Hybrid-System, das sich aus einem E-Verdichter, der dem Turboloch entgegenwirken soll, einem Riemen-Starter-Generator (RSG), der die Rückspeisung der Energie in der Brems- und Verzögerungsphase ermöglicht und einem Hochvolt-Akku zusammensetzt.

Hört sich alles recht kompliziert an, soll aber vor allem eines bringen: Weniger Verbrauch. Maserati spricht von 7,8 Litern, auf der Testrunde war das nicht ganz zu halten. Hier pendelte sich die rund 1,9 Tonnen schwere Limousine bei 8,9 Litern ein. Was für ein derart stark motorisiertes Gefährt aus den Maserati-Werken ein guter Wert ist.

Kleine Abstriche müssen in Sachen Emotionen gemacht werden. Zumindest, wenn es um den Klang des Ghibli geht. Vier Zylinder klingen einfach anders als sechs oder acht. Die Akustik ist nicht ganz so kernig, wird erst im Sport-Modus und bei beherzterer Fahrweise erlebbar.

Doch mal ganz ehrlich: Wer in so einem Fahrzeug unterwegs ist, der muss keinen Krach machen, um aufzufallen, der hat in der Regel wenig mit den Leuten gemein, die mittlerweile in vielen deutschen Großstädten unterwegs sind und der Poser-Gemeinde angehören.

Die Konkurrenz für den Ghibli ist gerade in Deutschland groß. Der 5er BMW, die Mercedes E-Klasse und der Audi A5 sind die Platzhirsche, wenn es darum geht, im Premium-Bereich die Kunden abzugreifen. Fakt ist: Optisch stechen die den Rivalen aus Bella Italia nicht aus. Der Ghibli ist schon eine Erscheinung: Maserati hat auf knapp fünf Metern einen echten Hingucker geformt.

Vor allem die Front zieht die Blicke auf sich. Der Kühlergrill mit dem Dreizack-Logo sorgt für einen unverwechselbaren Look, wirkt sportlich und edel zugleich.

Auch im Dunkeln ist der Ghibli nicht zu übersehen, dafür sorgen Rücklichter im Bumerang-Style.