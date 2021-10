tmn. Vorsichtiges Gruseln erlaubt: Halloween feiern geht auch mit wenig Infektionsrisiko, sagt Dana Mundt, Sozialpädagogin von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke). Sie rät Eltern in diesem Jahr dazu, Halloween nicht ausfallen zu lassen, sondern den Kindern mit dem Fest eine Freude zu machen.

Risiken mit Blick auf die Corona-Situation sollten dadurch aber nicht entstehen. "Informieren Sie sich vor Ort bei der Verwaltung, welche Pandemie-Regeln aktuell gelten", rät Mundt. "Einige geben auch gezielt Informationen zu Halloween aus."

Abgespeckte Tour zu bekannten Adressen

Wer das diesjährige Halloween-Fest vorsichtiger angehen möchte, kann sich zum Beispiel mit Eltern von Kita- und Schulfreunden der eigenen Kinder absprechen. So kann man etwa für die Süßigkeitenjagd in der Nachbarschaft ausmachen, nur bei den Haushalten zu klingeln, mit denen die Kinder sowieso Kontakt haben, schlägt Mundt vor.

Auch eine "normale" Nachbarschaftstour könne man riskieren, wenn die Lage es erlaubt, so die Expertin von der bke-Beratung. Die Sozialpädagogin rät dazu, dabei die üblichen Hygieneregeln einzuhalten. Das bedeute, dass begleitende Eltern und Kinder über sechs Jahre Masken tragen. "Außerdem sollten die Süßigkeiten zum Ausgeben und Annehmen verpackt und portioniert sein", empfiehlt sie. Auf lose Leckereien sollte wegen der Hygiene verzichtet werden.

Alternative: Party im kleinen Kreis

Auch eine Feier ohne Klingeltour ist denkbar: Die Hauptsache für die Kinder sei das Verkleiden, Schminken, Kürbis schnitzen und Treffen von anderen Kindern, sagt Mundt. Das könne man zur Not auch draußen und im kleinen Kreis machen – zum Beispiel in Form einer Taschenlampen-Wanderung.

Kreative Gaben für Zuckermonster

Süßigkeiten an Halloween sind erlaubt. "Wichtig ist nur, dass sie den bewussten und genussvollen Umgang damit lernen", empfiehlt Ernährungswissenschaftlerin Franziska Lehmann von der Plattform Ernährung und Bewegung (PEB). Man könne auch kreative Alternativen anbieten. So wird eine Mandarine gerne genommen, wenn die Schale mit einem schaurigen Gesicht verziert ist. Gut kommt auch an, die Gaben gruselig auf einem Tablett zu präsentieren.

Oder man gibt Kindern etwas zum Auspacken. Kleine weiße "Geistertütchen" können mit Nüssen in Schale (Erdnüsse oder Walnüsse) gefüllt werden. Es muss auch nicht immer etwas zum Essen sein: Vor allem für Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht so viel Süßes essen dürfen, ist das eine gute Lösung. Denkbar sind zum Beispiel Glitzerstifte, Sticker oder Flummis.

Hinterher sollte gemeinsam eine Vorratsdose angelegt werden. Am besten portioniere man die Leckereien für bis zu eine Woche vor und lasse das Kind entscheiden, was es wann essen möchte. Die Dose sollte idealerweise immer gemeinsam geöffnet werden, zum Beispiel zu einer festgelegten Naschzeit.

Mehr Rücksichtnahme

Und wenn jemand die Tür nicht öffnet? Das passiert auch zu Nicht-Pandemie-Zeiten immer wieder, sollte dieses Jahr gerade angesichts von Corona aber besonders respektiert werden. Hier sei eine Person vielleicht nur vorsichtig und nicht unbedingt unwillig, Süßigkeiten zu verteilen. Statt in so einem Fall Sturm zu klingeln, sollten die Gruselmonster zur nächsten Tür weiterziehen. Dort machen sie womöglich wieder süße Beute.