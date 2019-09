Von Constanze Werry

Die Versorgung mit Ladesäulen für Elektroautos lässt in der Regel noch immer ziemlich zu wünschen übrig. Selbst lange Ladezeiten sind aber kein Problem, wenn man das Auto zu Hause mit Strom versorgt. Aber bitte nicht über die herkömmliche Haushaltssteckdose.

Warum sollte ich mein Elektroauto nicht an eine herkömmliche Haushaltssteckdose anschließen? "Je nachdem wie alt die Haustechnik ist, kann der Anschluss sehr heiß werden", erklärt der ADAC-Experte Michael Uhrig. Das könne im schlimmsten Fall sogar zu einem Brand führen. "Und das Laden dauert sehr lange. Normale Anschlüsse sind ausgelegt für Toaster - nicht für Teslas."

Wie kann ich mein Elektroauto zu Hause laden? Eine Wandladestation - auch Wallbox genannt - ist hier das Mittel der Wahl. Diese Art von Anschluss wird mit der Hausinstallation verbunden. Laut dem ADAC handelt es sich meistens um Typ-2-EU-Stecker - für ältere Autos mit Typ-1-Stecker gibt es passende Anschlusskabel.

Was ist der größte Unterschied bei Wandladestationen? Vor allem die Ladeleistung. Ein Beispiel: Während das Laden eines leeren 30 Kilowatt (kW)-Akkus bei einer der einfachsten Stationen (230 Volt (V), einphasig und 3,7 kW) rund zehn Stunden dauert, ist der Akku bei einer höherwertigen Wallbox (400 V, dreiphasig, 11 kW) bereits nach etwa drei Stunden wieder aufgeladen. Die 11 kW-Option entspricht einer 400 Volt-Leitung wie etwa bei Küchenherden üblich. "Was die Phasen angeht, muss man sich das vorstellen wie bei einem Getränk. Bei einer niedrigen Phase trinkt man mit einem Strohhalm, bei einer höheren trinkt man einfach so aus dem Glas", erklärt Uhrig.

Was macht eine gute Wallbox aus? Das hängt natürlich von den persönlichen Bedürfnissen ab. Der ADAC und der Auto Club Europa (ACE) empfehlen eine 11 kW-Wallbox und zwar am besten dreiphasig. Das sei laut ACE für die meisten Nutzer die beste Wahl. Ein wichtiger Vorteil in den Augen der ADAC-Experten: Für solche Modelle sei keine Genehmigung des Netzbetreibers erforderlich - anders als bei einer Box mit 22 kW. Im ADAC-Test hat 2019 die Heidelberg Wallbox Home Eco (11 kW) von den Heidelberger Druckmaschinen am besten abgeschnitten.

Worauf sollte ich bei der Anschaffung achten? Weniger ist mehr. Eine überbordende Ausstattung kann die Bedienung erschweren. Nützlich ist ein Display, das über den Ladevorgang informiert. Ebenfalls für sinnvoll erachtet der ADAC ein fest an der Ladestation angebrachtes Kabel. Das erhöhe den Komfort und das serienmäßige Kabel könne man so immer im Kofferraum lassen. Käufer sollten außerdem auf einen kompetenten Kundendienst Wert legen, der schnell verfügbar sei. Wer seine Wandladestation vor unbefugter Nutzung schützen will, kann ein Modell wählen, das über eine Tankkarte oder einen Schlüssel freigeschaltet wird.

Kann ich eine Wallbox selbst anbringen? "Auf keinen Fall", warnt Michael Uhrig. "Nur Elektrofachbetriebe dürfen Wandladestationen für Elektroautos installieren." Der ausführende Elektroinstallateur haftet für den fachgerechten Aufbau.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Der Preis liegt in etwa zwischen 500 und 2500 Euro - ohne Installation.

Wie gehe ich am besten vor, wenn ich mir eine Wandladestation zulegen will? Der ACE empfiehlt, sich zunächst an den Stromversorger zu wenden - dieser fördere häufig die Investition mit einigen hundert Euro, habe passende Boxen im Angebot und biete spezielle Stromtarife an. Will man eine Wallbox bei einem Stellplatz in der Mietgarage anbringen, muss der Vermieter beziehungsweise die Wohneigentümergemeinschaft zustimmen.

Gibt es noch andere technische Möglichkeiten, um sein Elektroauto zu laden? Zurzeit nicht wirklich. "Es war mal die Möglichkeit von Induktion angedacht - aber diese Technik ist noch im Werden", erläutert Uhrig. Bei dieser Technik müssen Autos nicht durch ein Kabel mit dem Stromnetz verbunden werden. Sie müssen zum Laden nur über einer Induktionsfläche halten.