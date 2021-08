Von Constanze Werry

Vergesslichkeit, Antriebsschwäche und trockene Haut – unklare Symptome, bei denen wohl kaum jemand sofort an Diabetes denkt. Doch gerade Typ-2-Diabetes entwickelt sich oft schleichend und wartet mit zunächst eher unklaren Symptomen auf. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Diabetes mellitus – die sogenannte Zuckerkrankheit.

Welche Symptome können auf Diabetes hindeuten? Hier muss zwischen Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes unterschieden werden. Denn während Typ-1-Diabetes überwiegend in jüngeren Jahren auftritt, entwickelt sich Typ-2 wie bereits erwähnt eher schleichend und eher im Erwachsenenalter.

Typische Symptome bei Typ-1 sind laut dem Diabetesinformationsportal diabinfo.de, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung initiiert wurde, unter anderem starkes Durstgefühl, vermehrter Harndrang, schlechte Wundheilung, Gewichtsabnahme, Müdigkeit und trockene Haut. Auch Sehstörungen können auftreten.

Bei Typ-2 kommt es häufig vor, dass Symptome zunächst fehlen, weshalb diese Diabetes-Form oft lange unentdeckt bleibt. Treten Symptome auf, so können diese sein: stärkeres Durstgefühl und verstärkter Harndrang, Antriebsarmut, Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit, Juckreiz, trockene Haut und depressive Verstimmungen.

Was ist der Unterschied von Diabetes Typ-1 und Typ-2? Unter den Oberbegriff Diabetes mellitus fallen verschiedene Erkrankungen des Stoffwechsels, die aber eine Gemeinsamkeit haben: Sie führen zu erhöhten Blutzuckerwerten, weil die Patienten unter einem Insulinmangel leiden oder die Insulinwirkung vermindert ist.

Typ-1-Diabetes beginnt klassischerweise im Kinder- oder Jugendalter und wird durch ein völliges Versagen der Zellen in der Bauchspeicheldrüse bedingt, die das lebenswichtige Hormon Insulin produzieren.

Bei Typ-2-Diabetes war früher auch vom sogenannten "Altersdiabetes" die Rede, weil er hauptsächlich im fortgeschrittenen Erwachsenenalter auftrat. Allerdings erkranken laut Gesundheitsministerium bereits seit einigen Jahren auch immer mehr junge Erwachsene und sogar Jugendliche an diesem Diabetes-Typ.

Bei Diabetes Typ-2 sprechen einerseits die Zellen des Körpers vermindert auf Insulin an, andererseits führt eine jahrelange Überproduktion von Insulin zu einer Art "Erschöpfung" der in der Bauchspeicheldrüse befindlichen insulinproduzierenden Zellen. Neben einer genetischen Komponente gelten Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel als Hauptrisikofaktoren für eine Typ-2-Erkrankung.

Wie erfolgt die Behandlung? Bei Typ-2-Diabetes wird zunächst versucht durch eine therapeutische Veränderung des Lebensstils – etwa Gewichtsabnahme, ausgewogene Ernährung und Bewegung – dafür zu sorgen, dass die Körperzellen verbessert auf Insulin ansprechen. Gelingt das nicht, können verschiedene Medikamente in Tablettenform zum Einsatz kommen. Hilft auch das nicht, müssen Typ-2-Diabetiker Insulin spritzen.

Während bei Typ-2-Diabetes die Möglichkeit besteht, den Einsatz von Medikamenten zu verzögern, ist das bei Typ-1-Diabetes anders. Patienten müssen sich lebenslang Insulin verabreichen.

Warum sollte Diabetes behandelt werden? Wird Diabetes mellitus nicht behandelt, kann es zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Nieren- und Augenschäden, Herzinfarkt und Schlaganfall kommen, aber auch zu Bluthochdruck und diabetischem Fußsyndrom.

Wie kann man Typ-2-Diabetes vorbeugen? Die Deutsche Diabetes Stiftung empfiehlt als allererstes Übergewicht abzubauen. Auch zu mindestens einer halben Stunde Bewegung, die "schon ein wenig anstrengend und schweißtreibend" sein sollte, raten die Experten.

Auf Softdrinks und auch Fruchtsäfte sollte am besten verzichtet werden, denn sie enthalten sehr viel Zucker, den man so nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Er kann nicht nur zu Übergewicht führen, sondern lässt auch den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen, was wiederum dazu führt, dass der Insulinspiegel ebenfalls in die Höhe schnellt, wodurch eine Insulin-Resistenz gefördert werden kann, die ihrerseits zu Diabetes führen kann.

Wie erwähnt birgt auch Rauchen ein nicht unerhebliches Diabetes-Risiko. Wer das Rauchen aufgibt, senkt laut Diabetes-Stiftung sein Risiko für Typ-2-Diabetes um 30 bis 50 Prozent.