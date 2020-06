hol/tmn. Auf der Corona-Warn-App ruhen große Hoffnungen im Kampf gegen die Pandemie. Die App hilft zwar nicht dabei, eine Ansteckung zu verhindern. Sie kann aber dazu beitragen, dass Menschen nachträglich über risikoreiche Begegnungen informiert werden. Was Nutzer wissen sollten:

Wie funktioniert die App?Sie setzt auf die Funktechnik Bluetooth, mit der man sonst etwa drahtlose Lautsprecher ansteuert. Sie funkt je nach Smartphone-Modell im Abstand von zweieinhalb bis fünf Minuten eine anonymisierte Identifikationsnummer 16 Mal in die nähere Umgebung. Zugleich lauscht das Telefon, ob es Bluetooth-Signale von anderen empfangen kann. Halten sich Nutzer, die beide die App laufen haben, nebeneinander auf, tauschen die Smartphones ihre IDs aus.

Wie erfährt man, dass man sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hat? Wer positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde, kann diesen Status selbst in die App eintragen. Um einen Missbrauch zu verhindern, muss dieser Status offiziell bestätigt werden. Das geschieht zum einen über einen QR-Code, den man vom Testlabor erhält. Alternativ kann man auch eine Tan – also eine Transaktionsnummer – eingeben, die man von einer Telefon-Hotline bekommt, da nicht alle Labore QR-Codes generieren können. Im Infektionsfall erhalten die betroffenen App-Kontakte dann einen Hinweis, dass sie sich auch testen lassen sollen.

Wo kann man die offizielle App herunterladen – und wie verhindere ich, auf eine gefälschte App hereinzufallen? Die Corona-Warn-App des Bundes hat eine eigene Homepage (www.coronawarn.app), über die auch die Links zum Download der Versionen für iOS (iPhone) und Android bereitgestellt werden.

Warum funktioniert die App nur mit dem neuesten Betriebssystem? Vor allem bei Apple-Geräten können Apps, die im Hintergrund laufen, nicht auf Bluetooth zugreifen. Dafür musste eine eigene Schnittstelle im Betriebssystem her, die Google nun ab Android 6 anbietet, Apple ab iOS 13.5. Damit sind einige Modelle von der App ausgeschlossen.

Andere Länder wie Österreich haben dagegen auch ältere Modelle eingebunden. Die erste Version der österreichischen App "Stopp Corona" läuft bereits ab iOS 12.0, also auch auf älteren iPhones. Aber: Hier funktioniert sie nicht vollständig, sondern nur, wenn die App im Vordergrund geöffnet ist. In dieser Woche soll auch diese App ein Update bekommen, das an die Schnittstelle andockt. Damit ist sie dann auch nur noch mit dem neuesten System kompatibel.

Wie viele Smartphones sind dadurch ausgeschlossen? Gerade bei Android-Handys ist das schwer zu sagen, weil es noch andere Voraussetzungen gibt. Bei Apple lassen sich alle Modelle ab dem iPhone 6s auf das neue iOS aktualisieren. Ältere Modelle, also 6 oder früher, machten im Jahr 2018 noch rund 20 Prozent aller iPhones aus, in Deutschland wären das rund 1,5 Millionen. Inzwischen dürften es aber deutlich weniger sein.

Aber braucht es nicht 60 Prozent aller Deutschen, damit die App wirkt? Eine Studie der Uni Oxford hat errechnet, dass sich die Pandemie ganz stoppen ließe, wenn 56 Prozent der Bevölkerung die App installieren. Das heißt nicht, dass ein kleinerer Anteil nichts bringt. Er hilft immer noch, das Virus zu bremsen. Den Schätzungen zufolge wird pro zwei App-Nutzern eine Infektion verhindert werden.

Was ist mit dem Datenschutz? Dieser sei so weit es geht gewährleistet, sagt der Bundesbeauftragte für Datenschutz Ulrich Kelber, dessen Behörde das Projekt beaufsichtigt. Es gebe keine Möglichkeit, ein Bewegungsprofil zu erstellen oder die App als Abhörsoftware zu nutzen. Einziger Schwachpunkt: Über die Bluetooth-LE-Verbindung können theoretisch Hacker aufs Handy zugreifen. Kelber: "Sie machen damit Ihr Handy ein wenig unsicherer – aber ich glaube, dass es vertretbar ist", so Kelber kürzlich in einem Workshop des Vereins "Deutschland sicher im Netz". Er jedenfalls werde die App installieren.

Kann die App das Tragen von Atemmasken und das Einhalten von Abstandsregeln ersetzen? Nein. Die App kann nur dazu beitragen, Infektionsketten schneller zu erkennen. Wer sich und andere vor Infektionen schützen will, sollte auch mit der App im Handy genug Abstand wahren und eine Maske tragen.