Von Detlef Berg

Die meisten französischen Wintersportorte wurden – anders als in der Schweiz, Österreich oder Italien – am Reißbrett entworfen. Sie entstanden zumeist in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und sollten den Winterurlaub für eine breite Masse erschwinglich machen. Das Resultat – zumeist hässliche Betonburgen, die sich an die Berghänge klammern, verschandeln bis heute vielerorts die Hochtäler. In Megève dagegen ist man nicht der Versuchung erlegen, die schöne Landschaft zuzubetonieren. Vor allem Bürgermeister Gerard Morand kämpfte in den 1970er Jahren vehement dafür, dass der 3000-Seelen-Ort am Rande des Mont Blanc-Massivs seinen traditionellen Charakter bewahren kann: "Wir spielen die Karte Qualität, gepaart mit Ursprünglichkeit. so haben wir uns bemüht, die über 80 Bauernhöfe zu erhalten, die ihre Felder bewirtschaften".

Hintergrund Informationen: Anreise: mit dem Flugzeug bis Genf, mit dem Mietwagen weiter auf der A 40 oder dem Zug bis nach Sallanches Unterkunft: Four Seasons Les Chalets du Mont d’Arbois, Preise derzeit auf Anfrage; Hotel La Ferme du Golf, DZ ab 163 Euro; Ibis [+] Lesen Sie mehr Informationen: Anreise: mit dem Flugzeug bis Genf, mit dem Mietwagen weiter auf der A 40 oder dem Zug bis nach Sallanches Unterkunft: Four Seasons Les Chalets du Mont d’Arbois, Preise derzeit auf Anfrage; Hotel La Ferme du Golf, DZ ab 163 Euro; Ibis Budget Sallanches DZ ab 54 Euro (11 Km von Megeve entfernt) Weitere Infos: www.megeve.com

Auch Geraldine Seigneur, in Megève geboren und aufgewachsen, ist froh darüber, dass der charmante dörfliche Charakter des Ortes erhalten werden konnte. Sie ist eine von 400 Instrukteuren, die sich im Winter – und auch im Sommer um Touristen kümmern. "Megève liegt auf einem weitflächigen Plateau in 1225 Metern Höhe. Das erlaubt von überall einen fantastischen Blick auf die grandiose Alpenkulisse. Und man fühlt sich nicht eingekesselt oder erdrückt", erzählt sie uns beim Après-Ski-Schwatz. Die Ausblicke auf die zahllosen Gipfel, darunter das Dach der Alpen, der Montblanc (4810 Meter), sind in der Tat atemberaubend.

Und die Skiläufer kommen auch auf ihre Kosten. Megève bietet rund 445 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden. Richtig voll wird es aber nur selten. "Selbst an Wochenenden müssen die Skifahrer bei uns vor den Liften nicht Schlange stehen", betont Seigneur. Ihrer Meinung nach ist Megève auch der Wintersportplatz mit dem schönsten Kirchplatz der Alpen. Sehenswert ist der gesamte mittelalterlich anmutende Dorfkern mit alten malerischen Steinhäusern. Auch ein kleines Museum gibt es dort. Es befindet sich in einer Kapelle aus dem 18. Jahrhundert, die einst als Hospiz der Nächstenliebe diente. Besucher können in ihm bei freiem Eintritt eine anschauliche Reise in die Vergangenheit von Megeve unternehmen.

Geraldine Seigneur ist in Megève geboren und aufgewachsen. Foto: Detlef Berg

So erfahren sie, das es die Bankiersgattin Baronin Noemie de Rothschild (1888-1968) und Mutter von Baron Edmond war, die den Grundstein für den Aufstieg des mondänen Ortes legte. Sie war von den Wintern in St. Moritz gelangweilt. Frankreich brauche eine eigene Winterfrische in den Alpen. Noch in der Schweiz beauftragte die patriotische Adlige ihren norwegischen Skilehrer Trygve Smith mit der Suche nach einem vergleichbaren Ort mit angenehmen Klima, einem weit geöffneten Tal, faszinierenden Panoramen, guten Ski-Hängen und natürlich näher zu Paris gelegen. Smith wurde in den Savoyer Alpen fündig – dank seines visionäres Weitblicks und den Millionen der Rothschilds wurde Megève schnell zum Ziel der Reichen und Schönen.

Bereits fünf Jahre später ließ die Baronin das etwas erhöht über Megève liegende Palace-Hotel Mont d’Arbois eröffnen. Zur glamourösen Eröffnungsfeier wurde viel Prominenz aus Film und Musik eingeladen, und auch König Albert I. reiste mit seiner Familie aus Belgien an. Ebenfalls mit von der Partie – die Unternehmerfamilien Citroen, Hachette und Michelin. Die Gäste wurden damals von den Bauern des Ortes mit Pferdeschlitten zum Hotel kutschiert, und bis heute warten Pferdeschlitten am Kirchplatz auf Gäste, die eine romantische Tour durch die tief verschneite Winterlandschaft unternehmen wollen.

Armand Allard war ein anderer wichtiger Akteur. Aufgrund einer Kinderlähmung konnte er keine Felder bewirtschaften, widmete sich deshalb der Kunst des Schneiderns. 1930 erfand er die erste Skihose – die sogenannte Keilhose. Das Geschäft in der Fußgängerzone existiert immer noch. Antoine Allard führt die edle Boutique in dritter Generation. "Die meisten Stücke bekommen Sie nur hier bei uns vor Ort in Megève und nirgendwo sonst. Schließlich ist Megève meine große Liebe", erklärt Allard.

Ab 1963 prägte Edmond de Rothschild, der Sohn der Baronin, das Geschehen. Er organisierte verschiedene Festivals, zu denen er unter anderem Audrey Hepburn, Romy Schneider, Alain Delon und viele andere begrüßen konnte. Der Mix aus bäuerlicher Kultur, dem historisch gewachsenen Ortskern, erstklassigen Restaurants und luxuriösen Unterkünften machte das kleine Bergdorf zum europäischen Gesellschaftstreff.

Im letztem Winter eröffneten die drei Chalets der Rothchilds als Four Seasons Hotel Les Chalets du Mont d’Arbois mit insgesamt 41 Zimmern und Suiten. Sie ergänzen damit das bereits 2017 eröffnete Resort der kanadischen Luxushotelgruppe, das weiter oben im Ort liegt und mit einem großen Spa und einem Zwei-Sterne-Restaurant punktet. Jedes Chalet hat dabei seinen eigenen Charme. Das größte Chalet Eve beherbergt nicht nur eine urgemütliche kleine Bar mit Kamin, sondern auch das Prima Restaurant, in dem Julien Gatillon mit seiner regional geprägten Küche bereits einen Stern erkocht hat. Für den kleineren Geldbeutel gibt es eine einfache Taverne und eine Pizzeria.

Klar, dass überall Weine der Rothschild-Familie ausgeschenkt werden. Die Familie besitzt nicht nur Weingüter im Bordeaux, sondern auch in Argentinien Neuseeland und Südafrika. "Ein Gläschen Wein ist für uns wie Wachs für die Skier", sagt Geraldine Seigneur und freut sich auf Morgen, einen weiteren Tag, in der sie ihrer Leidenschaft beim Skifahren mit Gästen hier im Skigebiet diesen wunderbaren Bergen nachgehen kann.