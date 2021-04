Von Tinga Horny

Schon immer gehörten die Hoteliers von Las Vegas zu den kreativsten Köpfen ihrer Zunft. Hier entstanden die ersten Mega-Hotels mit Tausenden von Zimmern. Hier wurde das klassische Themenhotel erfunden, das seine Besucher in Fantasiewelten entführte. Piratenromantik, Pyramidenzauber und die Nachbauten von Venedig, New York und Paris – das Spielerparadies wusste immer schon, wie man sich gut verkauft. Dass ausgerechnet Pools in Übergröße ein Trend sind, hat natürlich ebenfalls mit dem Verkaufsgeschick der Bettenkonzerne zu tun. Auf der ständigen Suche, den Gästen Überraschungen zu bieten und rund ums Jahr Zimmer zu verkaufen, ist das kühle Nass in den Blickpunkt gerückt. Denn bekanntlich wird es im Wüstensommer – also ab Juni – glutheiß. Verständlich, dass bei Temperaturen um die 40 Grad niemand Zeit im Freien verbringen will.

Als Lösung bieten sich große Wasserflächen an. Das wussten schon die Araber und Römer. Innenhöfe mit Wasserbecken und Brunnen dienten als natürliche Kühlanlagen. Las Vegas hat daraus weitläufige sogenannte Poolscapes gemacht. "Während die Menschen nach Washington D.C. wegen der Kirschblüte und nach Colorado zum Skifahren kommen, reisen sie von überall her, um an der Las-Vegas-Pool-Saison teilzunehmen", zitiert das britische Fachblatt Travel Weekly Ari Kastrati, Gästemanager bei MGM Resorts International, einem der großen Hotel- und Kasinobetreiber der Stadt. Und das trotz strenger Hygienevorschriften, AHA-Regeln, limitierten Besucherzahlen sowie Maskenzwang überall. So unterhält das Mandalay Bay Hotel mit insgesamt 3209 Zimmern eine Wasserlandschaft von rund 44515 Quadratmetern, die Gästen mit einem Wellenbad, einem Strömungskanal sowie einer Lagune reichlich Abwechslung bietet. Das größere, aber ältere Schwesterhotel MGM Grand mit gar 5044 Zimmern begnügt sich noch mit einem viel kleineren Nassbereich von nur 26304 Quadratmetern.

Doch Wasser allein zum Planschen genügt längst nicht. Es bedarf noch komfortabler Liegen bzw. vornehmer "Cabanas", Doppelliegen mit Sichtschutz, in die sich vorzugsweise Erwachsene zurückziehen können. Im Gegensatz zum Nutzen der Schwimmbecken sind diese nicht gratis, also willkommene Einkommensquellen. Aber nicht jeder steht auf Zweisamkeit. Manchem Gast fehlt einfach der Kick. Das erkannte als eines der ersten das Traditionshotel Golden Nugget und eröffnete 2007 "The Tank Pool", ein Schwimmbecken, in dessen Mitte Haie in einem Aquarium mit rund 757.000 Litern Wasser ihre Runden drehen. Besucher können also um die Tiere schwimmen, und wer noch mehr Nervenkitzel braucht, der saust die gläserne Wasserrutsche durch den Raubfisch-Tank herunter.

Auch die übrige Konkurrenz setzt auf Kurzweil in Sachen Wasserspaß. So heißt der über zwei Hektar große Nassbereich des Caesars Palace vielversprechend Garden of the Gods Pool Oasis und besteht aus sieben Becken für verschiedene Gästegruppen. Während zum Beispiel der Temple-Pool mit seinen Brunnen für alle gedacht ist, gehört der Bacchus-Pool ausschließlich Paaren. Leicht zu erraten ist auch, für welche Klientel das Schwimmbecken mit dem Namen Fortuna und den Swim-up-Blackjack-Tischen vorgesehen ist. Das ebenfalls zur Caesars Gruppe gehörende Hotel Paris Las Vegas hat seine Poollandschaft um den Eiffelturm gruppiert.

Wer sich angesichts der Mega-Pools fragt, woher das viele Wasser fließt und ob das im Hinblick von Klimawandel nicht Ressourcenverschwendung im XXL-Format ist, wird staunen, weil Las Vegas auch beim Wassersparen XXL-Niveau erreicht hat. Das Nass für die 2,7 Millionen Einwohner und vor Corona jährlich rund 40 Millionen Touristen kommt aus dem Stausee Lake Mead, dessen Pegel seit Jahren sinkt. Doch bereits in den Nullerjahren begann Las Vegas systematisch mit dem Sparen und Recycling. Mit Zuckerbrot und Peitsche, also Geldboni und -bußen, brachte das Wasseramt die Bevölkerung und die Unternehmen auf Kurs.

Zwar haben die Hotels nur einen Anteil von rund acht Prozent am Wasserverbrauch der Metropole, aber dank intelligenter Sparsysteme speisen sie davon zwei Drittel wieder in den Wasserkreislauf ein. Der Löwenanteil versickert in den Haushalten, deren Pools und vor allem grünen Rasenflächen. Dennoch ist es der Stadt gelungen mit Appellen, Vorschriften, Kontrolle und High-Tech-Lösungen von 2002 bis 2016 den Wasserkonsum um ein Drittel zu senken, und das obwohl sich im gleichen Zeitraum die Einwohnerzahl verdoppelt hat.

Dank der guten Wassersparbilanz war es auch für das Ende 2020 eingeweihte Circa & Casino Resort selbstverständlich, etwas Spektakuläres in Sachen Poolscape zu bieten. So entstand auf dem Kasinodach The Stadium Swim mit über 1,4 Hektar Fläche für maximal 4000 Personen. Einer halben Sportarena gleich, auf sechs abgestuften Leveln mit jeweils Riesenpool und Sonnendecks, konzentriert sich das Augenmerk auf eine 44 Meter breite und 12 Meter hohe LED-Leinwand mit 14 Millionen Megapixeln, die gestochen scharfe Bilder liefert. Im Pool stehen oder schwimmen und Fußball gucken. Schon jetzt ist das Stadium ein Hit, vor allem abends mit einem Drink im Becken.