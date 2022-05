Von Christiane Bachert und Alex Wenisch

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist um eine Wanderattraktion reicher. Seit Mai gibt es sechs zertifizierte Kurzwanderwege: die Römerpfade, die wir in einer kleinen Serie vorstellen. Diesmal geht es auf die Minervatour in Elztal, die teilweise direkt am Odenwaldlimes verläuft. Die Touristikgemeinschaft Odenwald hat in Kooperation mit insgesamt sechs Kommunen das Thema Römer und Limes aufgegriffen und neben der Minervatour fünf weitere Kurzwanderwege eingerichtet, die teils bereits vom Deutschen Wanderverband zertifiziert sind.

Hintergrund Informationen:

Start/Ziel: Bahnhof Neckarburken/ Wanderparkplatz "Herrlich Au" Ortsrand Dallau

Streckenlänge: 7,1 Kilometer

Höhenmeter: 161 hoch und 109 runter

Dauer: 2 h (abhängig von Pausen, etc.)

Schwierigkeitsgrad: 3 (von 4)

Rastmöglichkeiten: Zimmerplatzpavillon, Limespavillon, Lourdesgrotte, Jupiterbank

Anreise: S-Bahn S1 – Mit dem Auto aus allen Richtungen über die B 27

Weitere Infos und Kontakt:

www.roemerpfade.de

www.elztal.de

Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.

Neckarelzer Str. 7

74821 Mosbach

Tel. 0 62 61/84 13 90

Startpunkt der heutigen Minervatour ist der Bahnhof Neckarburken. Wir folgen wieder der roten Markierung "R", die die neuen Römerpfade auszeichnet. Es geht in nördliche Richtung. Sehr bald verlässt man das bebaute Ortsgebiet und wechselt auf eine schmale Straße. Auf der Tour durchquert man gleich zu Anfang einen Hohlweg, der idyllisch durch ehemaliges Weidegelände führt. Es lohnt sich, hier einen Abstecher zum Zimmerplatzpavillon zu machen, von dem man einen herrlichen Ausblick auf das Elztal hat. Die Schutzhütte ist ein beliebter Treffpunkt für Erholungsuchende.

Wieder zurück auf der Minervatour, folgt man der Römerpfad-Markierung. Zu sehen ist auch ein grünes "L" auf weißem Spiegel, die Markierung des Westlichen Limeswegs, der von Obernburg über Würzberg nach Neckarzimmern verläuft. Das grüne "L" wird auf unserer Strecke immer wieder zu sehen sein.

Der Weg wechselt nun in einen schmalen Waldpfad. Der erste Wachtturm auf unserer Strecke, katalogisiert als "WP 10/60", ist zwar stark vermoost, aber durchaus noch erkennbar. Der Turm hatte einen annähernd quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von etwa fünf Metern, das Mauerwerk war einst zwischen 75 und 80 Zentimetern stark und bestand aus Sandstein und Dolomit. Der Turm ruhte auf einem ein Meter tiefen Fundament, das heute nicht mehr sichtbar ist. Ein weiterer Wachtturm auf der Strecke ist der "WP 10/59". Er liegt etwas abseits und ähnelt dem vorherigen in Maßen und Größen. Schaut man genau hin, kann man sehr gut die Ecken des Bauwerks unter Blättern, Moos und Ästen ausfindig machen. Beide Türme wurden 1894 ausgegraben und 1929 konserviert.

An der großen Kreuzung steht die Nachbildung einer römischen Weihung an die Göttin Minerva.

Der Limes markiert die römischen Grenzbefestigungen mit Kastellen, Wachttürmen, Mauern und Palisaden, mit denen die einstige Weltmacht ihr Reich gegen die Germanen abgrenzte. Der Odenwaldlimes gehört zwar nicht zum Unesco-Welterbe wie der vordere Limes, ist aber nicht weniger interessant. Er zog sich vom Main über die Höhen des Odenwaldes in südliche Richtung bis an den Neckar, vermutlich bei Heilbronn. Ab dort folgt er dem Verlauf des Neckars. Der Odenwaldlimes riegelte von etwa 110 bis 160 n. Chr. das Elztal bei Neckarburken nach Osten hin ab. Unmittelbar hinter der Grenze legten die Römer eine gut ausgebaute Straße an, die die Kastelle miteinander verband und schnelle Truppenverlegungen ermöglichte.

Man kommt an der liebevoll gestalteten Lourdes-Grotte vorbei.

Zwischen Neckarburken und Oberscheidental ist diese Straße immer wieder im Wald sichtbar und Teil der Minervatour. An diesem Abschnitt des Weges lässt sich der mächtige Damm etwa einen Kilometer weit verfolgen. Das ist selten, denn auf freiem Feld sind solche Bodendenkmale wegen der landwirtschaftlichen Bearbeitung mittlerweile verschwunden. Neben dem Damm steht hier auch der Nachbau einer Limespalisade zwischen den Bäumen.

Am Ende des Pfades sollte man aufmerksam sein. Die Strecke biegt hier nach rechts auf den Forstweg ab. Wer eine Pause einlegen möchte, sollte hier unbedingt etwa 70 Meter nach links wandern. Eine wunderschöne Schutzhütte mit dem passenden Namen Limespavillon ist der ideale Ort dafür. In mühevoller Handarbeit hat der Revierförster ein echtes Kleinod geschaffen.

Hintergrund Göttin Minerva Kunst und Krieg: Minerva ist ursprünglich Beschützerin der Handwerker und des Gewerbes. Später wurde sie auch Schutzgöttin der Dichter und Lehrer. Minerva war die Göttin der Weisheit, der taktischen Kriegsführung, der Kunst und des Schiffbaus sowie Hüterin des [+] Lesen Sie mehr Göttin Minerva Kunst und Krieg: Minerva ist ursprünglich Beschützerin der Handwerker und des Gewerbes. Später wurde sie auch Schutzgöttin der Dichter und Lehrer. Minerva war die Göttin der Weisheit, der taktischen Kriegsführung, der Kunst und des Schiffbaus sowie Hüterin des Wissens. Münzen und Ziegel: Seit Augustus wurde Minerva als die siegverleihende oder die Geschicke des Staates lenkende Göttin verehrt. Ein besonderer Anhänger war Kaiser Domitian, der die Göttin häufig auf den Rückseiten seiner Münzen abbilden ließ. Man fand ihr Abbild auch auf Ziegelsteinen. Heute ziert Mivervas Profil das Emblem der Max-Planck-Institute. Stadt und Hügel: In Rom wurde Minerva neben Jupiter und Juno als Stadtgottheit auf dem Kapitol verehrt. Ihr Tempel stand einst in der Mitte des Aventinhügels. Heute sind jedoch keine Reste davon erhalten. Ein zweiter Tempel befand sich auf dem Esquilin. Dieser war der Minerva Medica geweiht, Schutzgöttin der Ärzte. Ein dritter Tempel befand sich auf dem Caelius. Zünfte und Umzüge: Das Hauptfest der Minerva, die Quinquatrus (19. März, später vom 19. März bis 23. März), wurde besonders als Handwerkerfest von Zünften und Innungen begangen. Im 18. Jahrhundert hielt man aufgrund der Elemente dieses Festes die Minerva-Feierlichkeiten für Vorläufer der Gregorius-Umzüge, vergleichbar mit den heutigen Sommertagszügen von Schulen und Kindergärten. lex

Im weiteren Verlauf führt der Erlenteichweg zum nächsten Highlight der Tour: An der großen Kreuzung steht die Nachbildung einer römischen Weihung an die Göttin Minerva aus dem Kastell Neckarburken. Die Librarii, die Schreibsoldaten, verehrten damit ihre Schutzgöttin Minerva, die Göttin der Weisheit: "Der Minerva/ zum Heil/ unseres Kaisers/ Die Schreiber", lautet die Übersetzung der lateinischen Inschrift. Hier lädt auch die Jupiterbank zum Verweilen ein. Diese Rastbank wurde vom Schnitzkünstler Micha Reichert hergestellt und steht an allen Römerpfaden.

Unser Wanderweg führt ab hier immer bergab ins Trienzbachtal. Man wandert ein Stück am Bach entlang, der sich idyllisch durch das Tal schlängelt. Besonders beliebt ist das Trienzbachtal auch bei Schulen und Kindergärten. Revierförster Thomas Müller ist es ein Herzenswunsch, den Wald und die Natur erlebbar zu machen. Er führt übers Jahr hinweg zahlreiche Aktionen für Jung und Alt durch. Wer aufmerksam ist, kann nun im näheren Umfeld den "Wurzelino", den Barfußpfad, die Kneipp-Anlage oder bunte Gesichter aus Ton entdecken. Sie "beobachten" die Wanderer und halten diese offensichtlich davon ab, Müll einfach in der Natur zu entsorgen.

Die Bildhauerin Eva-Gesine Wegner hat auf der Wiese im Tal einen Steinkreis erschaffen. Sie widmet diesen dem Element Wasser, und möchte auf besondere Weise darauf aufmerksam machen. Im Odenwald entsteht gerade in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Odenwald Bergstraße und den Kommunen ein Pilgerweg "Quellendank im Odenwald". Der Steinkreis selbst ist die fünfte Station "Kreis des Dankes" dieses Pilgerweges. Er besteht aus heimischem Buntsandstein mit dem die Künstler neunfachen Dank an Mutter Erde für das Wasser aussprechen.

Kurz vor dem Steinkreis überqueren wir den Trienzbach über einen kleinen Steg und erreichen die Lourdesgrotte. Sie steht wunderschön eingebettet zwischen Wald und Natur. Hier scheint die Welt still zu stehen. Liebevoll eingerichtet mit Gaben und Kerzen ein Ort der Ruhe und Andacht.

Nun geht es wieder bergan. Aufgepasst! Die Fichte "Dicker Willi" ist zwar etwa 180 Jahre alt und 42 Meter hoch, dennoch wird sie auf der rechten Seite schnell zwischen allen anderen Bäumen übersehen. Kinder haben dem gigantischen Baum den Namen gegeben.

Das Ziel der heutigen Wandertour, der Parkplatz "Herrlich Au", ist nun bald erreicht. Das Wasserschloss in der Ortsmitte stammt aus dem 8. Jahrhundert und wird derzeit vielseitig durch die Gemeinde genutzt. Zum Bahnhof in der Ortsmitte Dallaus ist es etwa einen Kilometer Fußweg. Oder man macht aus der Streckentour eine Rundtour und wandert die etwa 2,5 Kilometer über den Radweg zum Ausgangspunkt zurück nach Neckarburken. Wer noch Energie hat, sollte unbedingt das "Museum am Odenwaldlimes" in Neckarburken oder auch die Fundorte des römischen Badegebäudes und des Kastells besuchen.