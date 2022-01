Von Sabine Metzger

1. Wallberg: Abfahrt mit Seeblick

Eine der traditionsreichsten Rodelbahnen Deutschlands ist der fast sieben Kilometer lange Winterweg vom Wallberg satte 825 Höhenmeter hinunter ins Tegernseer Tal. Einst wurden hier Meisterschaften ausgetragen, heute ist der Weg eine der schönsten Rodelstrecken im Alpenraum. Dies gilt auch wegen des wunderbaren Ausblicks, der an klaren Tagen von der Zugspitze bis München reicht. Der Tegernsee liegt den Urlaubern ohnehin zu Füßen. Bergauf geht es mit der Gondel. Im Bergrestaurant warten oberbayerische Schmankerl, unterwegs kann man einen Stopp in der Mooshütte einlegen.

2. Wildkogel: Rekordhalter im Salzburger Land

"Die wahrscheinlich längste beleuchtete Rodelbahn der Welt". Mit diesem Slogan wirbt die Urlaubsarena am Wildkogel für ultimativen Rodelspaß. 14 Kilometer Länge und ein Höhenunterschied von unglaublichen 1300 Metern sind die Eckdaten des "kurvigen" Wintererlebnisses, das jeden Abend bis 22 Uhr beleuchtet ist. Hinauf geht es komfortabel mit der Smaragdbahn in Bramberg oder der Wildkogelbahn ab Neukirchen bis auf 2100 Meter Höhe. Und schon gleitet man auf Familienschlitten, Rennrodel oder Bob hinunter nach Bramberg.

3.Radstadt: Königlicher Kufenspaß

Die Königliche nennen die Radstadter ihre sechs Kilometer lange Königslehen-Rodelbahn. Sie ist der große Stolz der Radstadter, die damit die längste Rodelbahn der Salzburger Sportwelt ihr Eigen nennen. Ohne Schweißtropfen geht es per Achterkabinenbahn Königslehen in Radstadt (hier gibt es auch Leihrodel) auf 1571 Meter über normal Null hinauf, dem Startpunkt für den Rodelspaß. Wer sich vor der Kufengaudi erst einmal stärken möchte, der ist in Habersatters Sportalm genau richtig. Die Rodelpartie hinunter ins Tal ist abwechslungsreich: Schnelle Geraden wechseln mit entspannten Abschnitten zum Gleiten und herausfordernden Kurven ab. Insgesamt 17 Rodelstrecken verteilt auf die Ferienorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos bieten den Rodelfans viel Fahrspaß.

Der 1722 Meter hohe Wallberg am Tegernsee wartet mit dem fast sieben Kilometer langen Winterweg mit einer der traditionsreichsten Rodelbahnen Deutschlands auf.

4. Wilder Kaiser: Hexenritt bis zur "Geisterstunde"

"Aus der Bahn, Kartoffelschmarrn" – dieser Signalruf tönt in der Skiwelt Wilder Kaiser in Tirol. Kein Wunder bei der großen Zahl an langen und gut gepflegten Rodelstrecken, die man quasi Tag und Nacht unter die Kufen nehmen kann. Die viereinhalb Kilometer lange Rodelfahrt vom Astberg nach Going oder Ellmau dauert ungefähr 25 Minuten und ist mittwochs bis sonntags beleuchtet. Kleine Inszenierungen sorgen beim drei Kilometer langen Hexenritt der Rodelbahn Söll unterwegs für Überraschungen – von Mittwoch bis Samstag sogar noch bis zur "Geisterstunde" um 24 Uhr. Zu den absoluten Highlights zählt Sölls vier Kilometer lange Mondrodelbahn: Dort leuchten bis 22.30 Uhr Monde. Zudem gibt es vier Stationen, an denen der aufnehmende Mond, Vollmond, abnehmende Mond und Neumond dargestellt wird.

5. Savognin: Der Familienstar

Das beschauliche rätoromanische Bergdorf in Graubünden ist ein beliebtes Familienziel – nicht zuletzt wegen der unzähligen "Schlittelwege". Ein Höhepunkt ist die zehn Kilometer lange Strecke "Schlittada Panorama". Von der Talstation Savognin geht es gemütlich mit der Gondelbahn nach Tigignas; dort heißt es umsteigen und weiter geht’s mit der Gondelbahn zum Startpunkt an der Bergstation Somtgant. Zuerst wird aufgewärmt bei einer Fußwanderung auf dem schönsten Panoramaweg der Region, bevor es dann über Naladas, Tigia und Parnoz fast 1000 Höhenmeter hinunter nach Savognin geht. Tipps für hungrige Rodler: ein Abstecher nach Radons zu den Bergrestaurants oder ins Restaurant "Tigia".

6. Grindelwald: Rodelmarathon zu Füßen der Jungfrau

Eine der längsten Rodelbahnen überhaupt, die "Big Pintenfritz", muss man sich erarbeiten. Direkt vom Bergdorf Grindelwald im Berner Oberland geht es zunächst per Gondel hinauf ins Firstgebiet. Danach steht jedoch ein rund zweieinhalb Stunden langer Fußmarsch zum Faulhorn an. Eiger, Mönch und Jungfrau stehen Spalier, tief unten liegt das Dorf. Jetzt heißt es rauf auf den Schlitten und 15 Kilometer sowie 1533 Höhenmeter auf James Bonds Spuren hinuntersausen. Auf dem "Bob Run" wurde 1969 ein Teil des Filmklassikers "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" gedreht. Die mutigsten Rodler bringen die Distanz in rund 30 Minuten hinter sich. Vorausgesetzt, sie kommen nicht vom Weg ab, etwa beim Einkehren im "Berggasthaus First", in "Adis Skibar Oberjoch" oder im "Rasthysi". So soll es Fritz Bohren, alias Pintenfritz, ergangen sein: Man erzählt sich, dass der einstige Wirt des Faulhorn-Restaurants nach dem Schlitteln regelmäßig in einer Pinte hängengeblieben sei.

Informationen:

Brauneck- und Wallbergbahnen: Bergfahrt täglich ab 8.45 Uhr, letzte Talfahrt 16.30 Uhr; Kosten: Erwachsene 13 Euro, Kinder 7 Euro, Leihrodel 7 Euro; Nutzung mit 2G-Nachweis (www.wallbergbahn.de, www.tegernsee.com)

Wildkogel-Arena Neukirchen/Bramberg: Auffahrt bis 16.15 Uhr und dienstags sowie freitags bis 18.30 Uhr, bis 22 Uhr beleuchtet; Kosten: Einzelfahrt für Erwachsene und Jugendliche 14 Euro, Kinder 7 Euro, Tageskarte 35 Euro, Kinder 17,50 Euro (www.wildkogel-arena.at)

Salzburger Sportwelt: 17 Rodelstrecken, längste Bahn: 6 km in Radstadt; täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr,letzte Bergfahrt 16 Uhr; Kosten: Einzelfahrt für Erwachsene 17 Euro, Kinder 10 Euro, Rodelverleih 5 Euro plus 5 Euro Pfand (www.salzburgersportwelt.com)

Skiwelt Wilder Kaiser: täglich 8 bis 16 Uhr, Mittwoch bis Sonntag Abendbetrieb von 18.30 bis 21.30 Uhr; Kosten: Einzelfahrt 16 Euro, Kinder 8,50 Euro (www.wilderkaiser.info, www.skiwelt.at)

Savognin/Bivio/Albula: Einzelfahrt Erwachsene 10 Euro, Kinder 7 Euro, 4 Stunden 35 Euro, Kinder 19 Euro (www.valsurses.ch)

Grindelwald: Tagesschlittelpass: 55 Euro für Erwachsene und 28 Euro für Kinder, einfache Fahrt: 30 bzw. 15 Euro (www.jungfraubahn.ch, www.grindelwald. swiss)

Aktuelle Corona-Regeln: Für Österreich:

Im gesamten Wintersportgebiet, in Hotellerie und Gastronomie gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen) sowie Maskenpflicht. Aktuell gültige Einreisebestimmung nach Österreich: 2G plus PCR-Test (ausgenommen: dritte Impfung bereits erhalten, Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren). Für die Schweizer Skigebiete: Nutzung der Bergbahnen auch ohne Zertifikat. Auf offenen Skiliften und in Sesselbahnen gilt keine Maskenpflicht, dafür in allen Innenräumen und in geschlossenen Transportmitteln wie Seil- und Gondelbahnen. Einreise: Der aktuell für alle Einreisenden geltenden Testpflicht kann durch einen negativen PCR-Test (bei Einreise nicht älter als 72 Stunden) oder einen negativen Antigen-Schnelltest (bei Einreise nicht älter als 24 Stunden) nachgekommen werden.