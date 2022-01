Von Franz Michael Rohm

An der Rescher Alm genießen Wintertouristen in 2000 Meter Höhe bei gutem Wetter den spektakulären Blick Richtung Süden auf den jadegrünen zugefrorenen Reschensee, den 2800 Meter hohen Hausberg Piz Lad und gegenüber die massige Klopairspitze, die Ötztaler Alpen und Endkopf. Deren schneebedeckte Gipfel türmen sich bis fast 3000 Meter auf. Die zerklüfteten, bewaldeten Hänge erinnern an die Falten von Plisseeröcken.

Hintergrund Anreise: Mit der Bahn über Innsbruck und Landeck nach Nauders und Mals (circa sieben Stunden, mehrmals umsteigen), gleiche Strecke mit dem Auto in circa fünfeinhalb Stunden. Unterkunft: Das Vier-Sterne-Haus Garberhof in Mals mit großem Wellnessangebot, sehr guter Küche, Halbpension ab 150 [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit der Bahn über Innsbruck und Landeck nach Nauders und Mals (circa sieben Stunden, mehrmals umsteigen), gleiche Strecke mit dem Auto in circa fünfeinhalb Stunden. Unterkunft: Das Vier-Sterne-Haus Garberhof in Mals mit großem Wellnessangebot, sehr guter Küche, Halbpension ab 150 Euro pro Person, www,garberhof.com; alternativ das Familienhotel Post in Nauders, ab 60 Euro pro Person, www.post-nauders.com Corona-Regeln:Vor der Einreise Registrierung über das Europäische Digitale Passagier-Lokaliserungs-Formular (dPLF). Digitales Covid-Zertifikat (Green Pass) für Nachweis geimpft, genesen oder getestet. Gilt auch für Kinder ab 6 Jahren. Nachweis eines negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, oder negativen Antigentest, nicht älter als 24 Stunden. Wer nicht geboostert ist, muss nach der Wiedereinreise nach Deutschland derzeit in Quarantäne, https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus

Hoch oben im Skigebiet befördern die Sessellifte bis zum Saisonende täglich Tausende Skifahrer auf technisch beschneite Pisten. Ganz anders ist das Publikum hier auf der gegenüberliegenden Seite unterwegs.

"Im Winter kommen die nachhaltig lebenden Gäste zu uns", sagt Elin Ladurner, "und im Sommer übrigens auch." Seit drei Jahren betreibt sie die 23-Jährige urgemütliche Alm. Die gebürtige Südtirolerin setzt auf traditionelle Küche, vom deftigen Almbrettl über verschiedene Knödel bis zum Kaiserschmarrn mit Bio-Apfelmus aus eigener Produktion. Käse und Fleisch kauft sie bei ökologisch produzierenden, regionalen Landwirten. "Zu uns kommen zur Wintersaison Schneeschuhwanderer und Touren-Skifahrer, die von Reschen aus in zwei Stunden durch Lärchen-, Tannen- und Zirbenwälder zu uns hoch laufen, ganz ohne Lift oder Pistenbullys", so Elin Ladurner.

Alessandro Secci brennt im Ort Mals in einer Kupferdestille köstliche Spirituosen von Apfel, Wein sowie Gin.

Mittlerweile wird die gesamte Drei-Länder-Region mit Tirol, Südtirol und Engadin im Sommer und Winter gleich gut von Feriengästen frequentiert. Bereits vor einiger Zeit hat der Tourismusverband des österreichischen Nauders die Aktivitäten mit dem benachbarten Vinschgau in Südtirol gebündelt. Zuerst durch den Skipass der Zwei-Länder-Skiarena mit rund 211 Pistenkilometern. In letzter Zeit verstärkt mit Angeboten für Wintersportaktivitäten abseits der Skipisten.

"Noch sind 80 Prozent der Wintergäste Alpin-Skifahrer, aber man merkt, dass unser Winter-Sanft-Angebot immer besser angenommen wird", erklärt Manuel Baldauf, Geschäftsführer vom Tourismusverband Tiroler Oberland. Zusammen mit seinem Südtiroler Kollegen aus dem Vinschgau werden die Nicht-Ski-Möglichkeiten des "horizontalen Bergvergnügens" entwickelt. So nennen die Touristiker die landschaftlichen Gegebenheiten der Region, die Ganztageswanderungen mit Schneeschuhen und Tourenskiern auf gleicher Höhe ermöglichen. Das schätzen besonders ältere Gäste, die nicht versessen darauf sind, hunderte Höhenmeter bergauf und bergab zu bewältigen.

Neben den Wanderaktivitäten können Nicht-Skifahrende auf dem Reschensee und dem nahen Haidesee Snowkiting lernen und Schlittschuh fahren. "Dieses Angebot ist nachhaltiger als alpiner Skibetrieb, es schont Natur, Ressourcen und Umwelt", meint Kurt Sagmeister, Destination Manager der Region Vinschgau. Zu den Angeboten in Tirol gehört auch eine Winterwandertour zum Mutzkopf.

Jeden Mittwoch wird dafür ein eigentlich stillgelegter Sessellift reaktiviert und bringt Langläufer, Schlittenfahrer und Schneeschuhwanderer auf den rund 2000 Meter hohen Berg. Wanderführer Andreas Dilitz berichtet auf den etwa eineinhalb-stündigen Wanderungen kenntnisreich über die Historie der Region, und über die unterschiedlichen Sorten von Schnee. Wer mag, kann sogar mit Lamas den zauberhaften Winterwald und den Schwarzen See erkunden. Andreas Dilitz besitzt drei der in den Anden beheimateten Tiere.

Organisch wachsen will indessen Alessandro Secci, der im Langtaufer Tal die Hütte Maseben mit rund 50 Übernachtungsplätzen betreibt. Zu erreichen ist sie nur zu Fuß und per Pistenbully. Einige Kilometer weiter unten im Tal, im Ort Mals, brennt er in einer Kupferdestille köstliche Brände von Apfel, Wein und einen einzigartigen Gin. Secci stellt fest: "Nachhaltiger Wintersport liegt in der Region auf jeden Fall im Trend und hat Zukunft". Bei jugendlichen Gästen sehr beliebt sind die Nachtrodel-Angebote mit Einkehrmöglichkeit auf einer Hütte in Nauders in Tirol als auch auf dem Vinschger Erlebnisberg Watles. Die meisten fahren mit dem Sessellift nach oben, einige aber schultern den Schlitten und gehen zu Fuß bergauf. Nachhaltiger geht es nicht.