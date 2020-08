Von Josef Weisbrod

Franziska gehört zu den Glücklichen, die mitten in Venedig ein kleines Apartment besitzen. Es befindet sich in einer Seitengasse im Stadtviertel "Dorsoduro", das seinen Namen "harter Rücken" dem felsigen Untergrund verdankt. Als wir von ihrem Balkon mit einem Glas Prosecco anstoßen, bestaunen wir von unserem Logenplatz das melancholische Stillleben aus Kanalarm, Jahrhunderte alten Häusern und Kirche San Pantalon im Hintergrund.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A 5 via Basel und Gotthard-Tunnel durch die Schweiz über Mailand nach Venedig (ca. 850 km), Ausfahrt Mestre, Garage Europa (ca. 15 Euro pro Tag). Von dort mit dem Linienbus zum Piazzale Roma. Der Flugverkehr ist nach wie vor sehr eingeschränkt. Venezia Unica City [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A 5 via Basel und Gotthard-Tunnel durch die Schweiz über Mailand nach Venedig (ca. 850 km), Ausfahrt Mestre, Garage Europa (ca. 15 Euro pro Tag). Von dort mit dem Linienbus zum Piazzale Roma. Der Flugverkehr ist nach wie vor sehr eingeschränkt. Venezia Unica City Pass: Auf der offiziellen Website der Stadt Venedig www.veneziaunica.it/de kann man online den "Venezia Unica City Pass" mit vergünstigten städtischen Angeboten buchen. Übernachten: Derzeit noch gute Hotel-Auswahl und erschwingliche Preise, auch in vielen Trattorien. Beispiel: Familiäres Hotel Dalla Mora, Einzelzimmer mit Frühstück 55 Euro, zentral in der Altstadt (Santa Croce) an einem ruhigen Seitenkanal. www.hoteldallamora.it.

Am 23. Februar, zwei Tage vor dem offiziellen Ende, wurde der legendäre Karneval in Venedig wegen der Corona-Krise abgebrochen. Seitdem sind Masken in Venedig nur noch als Mund- und Nasenschutz zu sehen. So in sich gekehrt, so intim, so schön hat Franziska ihre Lagunenstadt noch nie erlebt. Als wir mitten am Tag den Markusplatz betreten, können wir es kaum fassen, wie wenig Menschen auf einem der meistbesuchten und -fotografierten Orte der Welt flanieren. Nur am Eingang zur Basilika San Marco, zum Campanile (Glockenturm) und am Dogenpalast warten kurze Schlangen – mit Abstand. Kein Vergleich zum Vor-Corona-Ansturm. Das berühmte Caffè Florian, Italiens ältestes und wohl auch teuerstes Kaffeehaus: nur ein Tisch besetzt.

Statt babylonischem Sprachgewirr: Man spricht Italienisch! Selbst an den Pressekiosken rund um den Markusplatz gibt es kaum internationale Zeitungen. Viele Italiener genießen die wohl einmalige Gelegenheit, in einer ihrer schönsten Städte unter sich zu sein. Ohne die 80.000 Touristen, die vor der Pandemie mit Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen aus aller Welt Tag für Tag die Altstadt heimgesucht haben. Die labyrinthischen Gassen, wo sich vor der Corona-Krise Touristenscharen aus aller Welt, Chinesen an der Spitze, mit ihren Smartphones bis in die entlegensten und privatesten Winkel navigieren, sind leer wie nie.

Für eine so oft totgesagte Stadt geht es vor allem im Studentenviertel quicklebendig zu. Neben der in einem Adelspalast untergebrachten Università Ca‘ Foscari hat Venedig zwei weitere Hochschulen. Auch an den venezianischen Unis läuft das Studium während der Coronakrise vor allem über Online-Kanäle. Um so mehr freuen sich die jungen Leute über die wie aus dem Koma erwachten Kneipen-Treffs an den realen Kanälen.

Da sich in Venedig nur der Markusplatz "Piazza" nennen darf, begnügen sich die anderen Plätze mit dem Zusatz "Campo". Besonders beliebt ist der weitläufige Campo Santa Margherita im Studentenviertel Dorsoduro. Hier herrscht reges Treiben und Debattieren vor den Bars und Cafés, wo die Abstände sogar zwischen den Stühlen markiert sind. Im nahen, nach dem Weingott Bachus benannten "Arcicchetti Bàcaro", einer typisch venezianischen Weinbar, genehmigen wir uns mitten unter jungen und älteren Venezianern ein Gläschen Vino Bianco, einen "Spritz" (heißt tatsächlich so) für drei Euro und Cicchetti, wie die venezianischen Häppchen für zwischendurch heißen.

Eine Gondel mit Touristen fährt durch einen Kanal in Venedig. Foto. dpa

Am Markusplatz, an Brücken und Kanälen im an Kulturschätzen reich gefüllten Bauch des fischförmigen Stadtbilds, warten Gondolieri mit ihren typischen Strohhüten auf Kunden. Sie rauchen, diskutieren und tun etwas, was in normalen Zeiten nicht zu ihrer Berufsehre passt. Touristen radebrechend ansprechen: "Half Prize! Only 40 Euro!"

In der Nähe der Renaissance-Kirche San Rocco, die Gemälde des Venezianers Jakopo Tintoretto beherbergt, liegt in einer schmalen Seitengasse das Hotel Dalla Mora. Es hat 17 Zimmer, von denen nur wenige belegt sind. Alessandro betreibt das Haus, das sich seit etwa 100 Jahren im Familienbesitz befindet, mit seinem Bruder Francesco. Er freut sich über die ersten Gäste aus "Germania". "Normalerweise", so der bedächtige Inhaber, sei sein kleines Hotel viele Monate im voraus ausgebucht. Nun hofft Alessandro, dass es nach dem Rekord-Hochwasser im November 2019, das die Altstadt gleich dreimal meterhoch überflutete, und der wirtschaftlich noch prekäreren Coronakrise endlich wieder aufwärts geht.

Das Hauptverkehrsmittel Vaporetto bringt uns von der Anlegestelle San Marco über Haltestationen wie Arsenale, Biennale und Giardini an den Lido di Venezia. Eine schnurgerade Promenade führt direkt an den Eingang zum Lido. Am Privatstrand Bluemoon setzt mir ein Security-Mann die Fieberpistole an die Stirn und mahnt freundlich, die markierten Wege zum Strand einzuhalten. Die Signora an der Rezeption erklärt, dass Lettini (Liegestühle) und Ombrelloni (Sonnenschirme) obligatorisch sind. Stolze 17 Euro kostet der Eintritt plus fünf Euro Pfand für ein digitales Armband, das man benötigt, um die peinlich saubere Sanitäranlage betreten zu können. Der lange, breite Sandstrand und das Bad in der 23 Grad warmen Adria sind der erquickende Lohn.

Leere Gondeln vor dem Markusplatz in Venedig. Foto: dpa

Die im Ticketpreis von 15 Euro inbegriffene Rückfahrt mit dem Vaporetto nutzen wir zum überwältigenden Sigthseeing von der Reling des Wasserbusses. Wer die Maske unter der Nase trägt, wird vom jungen "Schaffner" freundlich, aber bestimmt ermahnt. Am "Bacino", dem großen Wasserbecken vor San Marco, und der gegenüber liegenden Inselkirche San Giorgio Maggiore vorbei schippern wir mit vielen Zwischenstopps durch den fast vier Kilometer langen Canal Grande. Links und rechts eine endlose, prächtige Kulisse von jahrhundertealten Palazzi, in Luxushotels verwandelte Renaissance-Paläste, Kirchen, Museen, gotische, byzantinische, barocke Juwelen der Architektur- und Kunstgeschichte.

Am letzten Abend führt uns Franziska in die unweit der Rialto-Brücke gelegene "Osteria al Ponte La Patatina". Der Name "Kartöffelchen" klingt bescheiden angesichts der "tipica cucina veneziana", die uns die vortreffliche Küche zu bieten hat. Zwar ist die venezianische Leber ausgegangen. Dafür entschädigt uns die Frittura mista, eine opulente Meeresfrüchte-Platte.

Auf dem Weg durch die dunklen, verlassenen Gassen entlang der Seitenkanäle zum Hotel fühle ich mich wie der von Donald Sutherland gespielte Kirchenrestaurator in Nicola Roegs Meisterthriller "Wenn die Gondeln Trauer tragen", der einer kleinen Gestalt im roten Regenmantel folgt und dafür mit dem Leben bezahlt. An der Rezeption frage ich Signor Aidone, den erfahrenen Hotelier, was er denn davon halte, wenn die Kreuzfahrt-Riesen in die Lagune zurückkehren? "Niente!" Gar nichts! Wie viele Venezianer, die Banner mit dem Slogan "No Grandi Navi" im Fenster hängen haben. Viel Grund zum Nachdenken vor meiner vorerst letzte Nacht im stillen Venedig.