Von Sarah Kringe

Es ist ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, als wir kapitulieren. „Ok, das war’s. Weg hier“, sagt Mathias, der am Seitenfenster kauert und beobachtet, wie unser Bus sandgestrahlt wird. Wir stehen an einem langen Sandstrand auf der Peloponnes, parallel zur Wasserlinie und nur wenige Meter von der Brandung entfernt. Über uns zieht eine gewaltige Gewitterfront vom Meer heran, die unseren Camper und uns darin schon seit einiger Zeit ordentlich in die Mangel nimmt. Blitze und Donner folgen dicht aufeinander, der Niederschlag kann sich nicht entscheiden, ob er in Form von Wasser oder Eis auf uns herunterprasseln soll.

Als uns der Sand durchs halbgeöffnete Fenster auf „Hönsbär“, unsere schwedische Daunendecke, gepustet wird, beschließen wir, dass es Zeit ist für den Rückzug. Mir ist ohnehin schon etwas länger mulmig zumute, stehen wir hier doch ziemlich isoliert und ausgesetzt, mit einer Menge Metall auf dem Dach. Während Mathias einen geschützteren Ort für diese Nacht sucht, verkrieche ich mich tief unter „Hönsbär“ und denke darüber nach, dass unsere Situation nicht einer gewissen Ironie entbehrt.

Das letzte Mal, als wir derartig vom Wetter gebeutelt wurden, standen wir ebenfalls an einem Sandstrand – auf den Lofoten. Dort trafen wir die Entscheidung, unsere Reisepläne radikal über den Haufen zu werfen und den hohen Norden zu verlassen. Ein Entschluss, der vor allem mir nicht leicht gefallen ist: Ich liebe den Winter, und die schwedisch-norwegische Winterlandschaft mit ihren glitzernden Bäumen, den tanzenden Nordlichtern und den Rentieren im Schnee hat einen ganz besonderen Reiz auf mich ausgeübt.

Aber Mathias hatte bereits seit Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn körperlich und psychisch enorm mitgenommen haben. In einem kleinen Van durch den arktischen Winter zu reisen, ist ohnehin eine Herausforderung – noch viel mehr, wenn man gesundheitlich angeschlagen ist. Denn minus 15 Grad und vier Stunden Dämmerlicht am Tag tragen nicht gerade zur Genesung bei und führten schlussendlich dazu, dass Mathias unsere Reise nicht mehr genießen konnte.

Tagelang hatte ich mir das Hirn zermartert, wie wir die Situation lösen können, denn abbrechen wollten wir nur im absoluten Notfall. Nach Griechenland zu fahren, in den Süden mit seinen angenehmen 20 Grad und viel Sonne, erschien uns erst ziemlich verrückt. Immerhin ein Umweg von über 5000 Kilometern! Aber nach zwei Monaten täglichem Eiskratzen (innen wie außen), Schneeräumen und einem Sonnenaufgang, der nahtlos in den Sonnenuntergang übergeht, konnte auch ich mich für die Idee zusehends erwärmen. Außerdem ist doch genau das der Grund, weshalb wir uns fürs „Vanlife“ entschieden haben, überlegten wir schließlich. Um flexibel zu sein und dorthin reisen zu können, wo wir hin wollen – nicht, um auf Biegen und Brechen einem vorher festgelegten Plan folgen zu müssen.

Also tranken wir den letzten Glühwein, stellten uns innerlich auf Ouzo ein und fuhren in knapp acht Tagen von Nordnorwegen nach Griechenland. Unglücklicherweise schienen wir zunächst das norwegische Wetter auf die Peloponnes importiert zu haben – die griechische Gewitterfront steht dem Wintersturm der Lofoten in nicht viel nach. „Immerhin ist der Regen jetzt warm“, scherze ich, aber Mathias ist noch nicht zu Späßen aufgelegt.

Am nächsten Morgen hat sich das Wetter glücklicherweise beruhigt. Die Nacht haben wir an der Tankstelle im nächsten Ort verbracht, zum Frühstücken fahren wir wieder ans Meer, das still und blau daliegt, als wäre nie etwas gewesen. Wir räumen die Campingstühle nach draußen, hängen unsere klamme Wäsche zum Trocknen auf und freuen uns darüber, dass wir einen Bus haben, der uns jederzeit in die Sonne bringt. Diese Flexibilität ist es, die „Vanlife“ für uns ausmacht. Zwar vermisse ich die Nordlichter und Rentiere ein bisschen, aber in Griechenland kann man sicherlich auch viele Abenteuer erleben. Ohne Standheizung und ohne Eiskratzen.