Von Sarah Kringe

Jeeeetzt!" Mit meinem ganzen Gewicht lehne ich mich gegen die Seitentür von unserem Bus und schiebe. Erst kommt es mir so vor, als ob sich gar nichts bewegt. Mathias am Steuer gibt Gas und der Bus jault gequält auf, während sich seine Reifen immer tiefer in den weichen Waldboden wühlen. Dann plötzlich ein Ruck und ein knirschendes Geräusch aus Richtung des Unterbodens, dass sich sogar bei mir, die sich mit Autos und ihren Geräuschen so gar nicht auskennt, die Haare aufstellen.

"Nein, nein, nein!" Mathias springt fluchend aus dem Bus, kauert sich neben dem rechten Vorderreifen auf die Erde und schiebt den Kopf so weit wie möglich unter unser Auto. "Kruzifix!" höre ich ihn dumpf von dort unten schimpfen. Als Österreicher flucht er, zumindest für meine Ohren, immer irgendwie lustig und sympathisch. Aber als er den Kopf wieder unter dem Bus hervorzieht, vergeht mir das Lachen. "Wir sitzen mit dem Querlenker fest", verkündet er düster. "Aha", kommentiere ich hilflos die Diagnose. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet und wie schlimm das ist. Wird das eine längere Operation? Und vor allem: Wie stark wird das unsere ohnehin angespannte Reisekasse belasten?

Es ist bereits später Nachmittag und wir sind auf Stellplatzsuche im estnischen Nationalpark Lahemaa. Um uns herum tiefe, samtige Wälder und in der Ferne funkelt die Küste. Das Baltikum wie aus dem Bilderbuch. Der Picknickplatz, den wir im Vorbeifahren erspäht haben, ist einer der vielen öffentlichen Campingplätze, die vom estnischen Wanderverein zur Verfügung gestellt werden. Diese Plätze haben meist Sitzgelegenheiten, Feuerstellen mit Brennholz und Trockentoiletten - das Übernachten ist trotzdem gratis.

Dieser Platz allerdings scheint eher für Zelte als für Campingmobile gemacht, die Zufahrt ist eng und der Waldboden uneben und holprig. Aber schlechte Straßenverhältnisse sind seit der Ukraine für uns kein Grund mehr zur Aufregung und so haben wir trotzdem unser Glück versucht. Im Rückblick war es nicht die beste Idee, da wir beide müde vom Fahren waren. Aber hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. In einer Biegung haben wir offensichtlich den mit Moos bewachsenen Baumstumpf übersehen, sind mit dem Vorderrad hängen geblieben und haben uns den Schmutzfänger ab und ein Loch in die Karosserie gerissen. Außerdem hat sich der Vorderreifen verkeilt und wir stecken fest. Durch die Nähe zur Küste ist der Boden hier sehr sandig, es wachsen vor allem hohe Kiefern und Blaubeeren - keine guten Bedingungen, um ein festgefahrenes Auto zu befreien.

Und wir haben es, so weit ich das beurteilen kann, bisher eher schlimmer als besser gemacht. Beim Anschieben ist zwar der Reifen freigekommen, dafür hängt jetzt aber der Querlenker auf dem Baumstumpf. Ein Loch in der Karosserie und ein festsitzender Querlenker klingen für mich wie ein multipler Oberschenkelhalsbruch mit unabsehbaren Folgeschäden.

Es sieht ehrlich gesagt auch so aus, denke ich, als ich mich ebenfalls herunterbeuge, um laienhaft die Situation zu begutachten. Das Auto sitzt bombenfest, der Baumstumpf scheint sich von unten in den Motorraum gebohrt zu haben.

Während ich noch darüber nachdenke, den Wagenheber einzusetzen und den Baumstumpf abzusägen, hat Mathias bereits Holzkeile und Steine hinter den Reifen aufgetürmt - begleitet von "Kruzifix!" und "So a Schaaß". Also heißt es für mich erneut anschieben. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sich unser Bus mit einem neuerlichen Knirschen löst und wir zurück auf die Straße rollen können. In den Wald sind wir seitdem nur noch zum Blaubeerpflücken gegangen. Und zwar zu Fuß.

FiInfo: In loser Folge berichtet uns Sarah Kringe an dieser Stelle von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias.