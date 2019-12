Von Sarah Kringe

Es ist der letzte Abend vor der Heimreise, gerade ist hinter den Meteora-Klöstern in Griechenland die Sonne untergegangen. Während ich diese Zeilen schreibe, richten unsere Reisegefährten Sophie und Thomas die Feuerstelle her und Mathias schnaubt unter dem kalten Wasserstrahl unserer Outdoor-Dusche. Hier in Nordgriechenland sind die Abende und Nächte bereits frisch und den Luxus einer warmen Dusche haben wir schon seit Wochen nicht mehr genossen. Eines der Dinge, auf die ich mich freue, wenn wir wieder zuhause sind, denke ich, und bemitleide Mathias ein bisschen, der sich nur schnell den Schweiß der heutigen Wanderung abwaschen will und jetzt bibbernd auf einem Bergplateau steht – immerhin mit einer grandiosen Aussicht.

So ganz kann ich es noch nicht glauben, dass unser Roadtrip schon vorbei ist. Als wir im Juni losgefahren sind, erschien mir die Zeit unendlich lang: Viele Monate, in denen wir halb Europa bereisen, in denen wir Abenteuer suchen und in denen wir herausfinden wollten, was es mit diesem "Vanlife" wirklich auf sich hat, von dem immer alle reden. Auf jeden Fall ist unsere Reise anders verlaufen, als wir es geplant hatten. Ein ziemlich unperfekter Roadtrip, der statt in Norwegen in Griechenland endet – und das auch noch zwei Monate zu früh. Aber wenn wir daraus etwas gelernt haben, dann, dass man nicht alles planen kann und immer das Beste aus der Situation machen muss. Obwohl wir unsere Skier völlig umsonst mit uns herumgefahren haben, bereuen wir die Entscheidung, die Route geändert zu haben, kein bisschen.

Griechenland ist chaotisch, sympathisch und mit seinen traumhaften Landschaften ein perfekter Abschluss unserer Reise. In den letzten vier Wochen sind wir durch einen versteckten Canyon gewandert, haben ein Geisterschiff erkundet und eine versunkene Stadt erschnorchelt. Wir haben in heißen Quellen sowie in der Sonne gebadet und unglaublich sympathische Reisegenossen kennengelernt, mit denen wir schon seit über zwei Wochen gemeinsam unterwegs sind. Den norwegischen Winter, das Eiskratzen und Schneeschaufeln haben wir weit hinter uns gelassen.

Hintergrund Letzte Folge: Sarah Kringe berichtete an dieser Stelle in den vergangenen Monaten regelmäßig von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias, wobei die heutige Kolumne ihre (vorerst?) letzte ist. Wer aber noch einmal das eine oder andere Reiseerlebnis nachlesen oder sich Tipps zur Routenplanung und zum Busumbau holen möchte, der kann dies im Blog [+] Lesen Sie mehr Letzte Folge: Sarah Kringe berichtete an dieser Stelle in den vergangenen Monaten regelmäßig von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias, wobei die heutige Kolumne ihre (vorerst?) letzte ist. Wer aber noch einmal das eine oder andere Reiseerlebnis nachlesen oder sich Tipps zur Routenplanung und zum Busumbau holen möchte, der kann dies im Blog der beiden "Vanlifer" (www.thehappyroad.de) tun. Ein persönliches Treffen mit Sarah und Mathias ist jetzt ebenfalls möglich: Am Sonntag, 22. Dezember, sind die zwei von 14 bis 17 Uhr mit ihrem Bus am Parkplatz Posseltslust auf dem Heidelberger Königstuhl anzutreffen, um sich bei einem Glühwein mit allen Interessierten übers Reisen im Van auszutauschen.

[-] Weniger anzeigen

Hat es sich gelohnt, mit einem Mann, den ich kaum kannte, auf so engem Raum so lange zu leben und zu reisen? Darüber muss ich nicht nachdenken: Und ob! Wenn wir zurück in Sinsheim bei meiner Familie Weihnachten feiern, werden wir insgesamt 23 000 Kilometer zurückgelegt, 15 Länder bereist und unbezahlbare Erfahrungen gemacht haben. In Sachen "Vanlife" und "Leben auf engem Raum" sind wir mittlerweile Profis: Feuer entzünden mit nassem Holz, Stellplatz finden und einen im Schlamm feststeckenden Bus befreien sind für uns keine Herausforderungen mehr. Und unsere Couch bauen wir mittlerweile in unter einer Minute zum Bett um. Wir haben gelernt, mit wenig Platz, wenig Komfort und vor allem wenig Geld auszukommen. Denn "Vanlife" ist selten so, wie es in den sozialen Medien präsentiert wird.

Natürlich gibt es diese perfekten Momente am Lagerfeuer oder an einem Stellplatz mit umwerfender Aussicht, aber meist wurden sie mit vielen Entbehrungen bezahlt (von denen eine kalte Dusche bei kalten Außentemperaturen nur eine von vielen ist). Trotzdem: Einen solchen Trip würden wir sofort wieder machen, denn es lohnt sich, die Komfortzone zu verlassen und Abenteuer suchen zu gehen. Für uns ist jetzt schon klar, dass diese Reise nicht unsere einzige bleiben wird, sondern "das erste von vielen Abenteuern", wie Mathias immer sagt.

Mittlerweile hat er noch eine saubere Unterhose aus den Tiefen unserer Staufächer zutage gefördert und freut sich wie ein kleines Kind an Nikolaus. Vielleicht wird es doch mal wieder Zeit für etwas mehr Zivilisation, überlege ich, während ich ihn dabei beobachte, wie er den Duschschlauch zusammenrollt und sein Handtuch zum Trocknen über den Dachgepäckträger hängt. Am Tisch neben dem Lagerfeuer knetet Sophie gerade den Pizzateig unter sternklarem Himmel. Es verspricht, einer dieser perfekten "Vanlife"-Abende zu werden. Morgen treten wir die Heimreise an und werden voraussichtlich am vierten Adventswochenende zuhause sein. Oder wie wir "Vanlifer" sagen: "Noch einmal duschen bis Weihnachten."