Von Uwe Junker

Rio Grande. Belinda ist sauer. "Warum hast du mir nicht Bescheid gegeben, dass du heute schon so früh kommst?", ruft sie James erbost zu, der seit gut zwei Stunden unser Bambusfloß durch die Stromschnellen des Rio Grande in Jamaika gesteuert hat. Der antwortet ihr in Patwa, diesem kreolischen-englischen Kauderwelsch der Einheimischen. Und zu uns gewandt: "Yeah Mon, let’s meet the goddess of the river."

Damit meint er die nun schon leicht besänftigte Belinda. Die hat, wie jeden Morgen, den sieben Kilometer langen Weg von ihrer Hütte im tropischen Urwald zurückgelegt, um ihre Kochutensilien am Flussufer aufzubauen. Unterwegs hat sie Flusskrebse bei den Fischern des Rio Grande und Hühner- und Ziegenfleisch bei den Bauern gekauft. Es duftet köstlich. Belinda rührt eine Handvoll Piment und eine Prise gehackter Chili-Schoten in ihre Bouillabaisse. In einem anderen Topf garen Flusskrebse in Kräutersauce.

Wir teilen James entschieden mit, dass wir unsere Fahrt auf jeden Fall erst nach Genuss dieser lokalen Köstlichkeiten fortsetzen wollen. Bald sitzen wir auf einer Holzbank am Flussufer, genießen jamaikanisches Bier und lassen unsere Blicke über den sich in stiller Monotonie dahinschlängelnden Fluss schweifen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Z. B. ab Frankfurt mit Condor-Direktflug nach Montego Bay, ca. 820 € in der Economy Class. Einwöchige Inselrundreisen individuell oder in der Gruppe von und nach Montego Bay können bei diversen Reiseveranstaltern mit einem anschließenden Badeaufenthalt kombiniert werden: Thomas Cook hat z. B. die Selbstfahrer-Tour "Cool Runnings" [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Z. B. ab Frankfurt mit Condor-Direktflug nach Montego Bay, ca. 820 € in der Economy Class. Einwöchige Inselrundreisen individuell oder in der Gruppe von und nach Montego Bay können bei diversen Reiseveranstaltern mit einem anschließenden Badeaufenthalt kombiniert werden: Thomas Cook hat z. B. die Selbstfahrer-Tour "Cool Runnings" ab 1299 € p.P. (7 Nächte ) oder die Gruppenreise "Island Classics - Jamaika mit dem Bus (5 Nächte) ab 1914 € p. P. im Programm. Die Deutsche Ricarda und ihr Unternehmen "Irie Holiday Tours" bieten individuelle Privat-Rundreisen, Tagestouren und Flughafentransfers an: www.irieholidaytours.com Reisewetter: "Hurricane -Season" herrscht von Juni bis November. In den feuchteren Jahreszeiten Mai/Juni sowie zwischen September und Januar kommt es zu regelmäßigen kurzen Regenschauern. Die Temperaturen schwanken im Jahresverlauf nur gering und liegen an den Küsten zwischen 22° C und 31° C bei stets leichtem Wind, der die Luftfeuchtigkeit erträglich macht.

Früher diente der Rio Grande als Transportweg etwa für Zuckerrohr. Ziele der Bambusboote waren die Verladedocks in Port Antonio oder St. Margaret’s Bay. Später wurden mehr und mehr Straßen gebaut und den Flößern drohte Arbeitslosigkeit. Die Rettung erschien in den 50er Jahren in Person des Hollywood-Stars und Frauenhelden Errol Flynn. Eine romantische Floßfahrt zu zweit könnte ein Baustein zielgerichteter Verführungskunst sein, dachte er sich. Gesagt, getan: Die Geschäftsidee der Honeymoon-Floßfahrt war geboren.

Ob sie ihren anstrengenden Job mag, frage ich Belinda beim Abschied nach einem wohlschmeckenden Lunch inmitten tropische Idylle. "Ja klar. Du hast doch gehört, sie nennen mich Göttin und ich bin mein eigener Herr." Auch James, unser Flößer, ist mit sich im Reinen und singt auf der Rückfahrt nach Port Antonio "Three Little Birds" und "No Woman, No Cry", Welthits von Jamaikas Reggae-Ikone und Nationalhelden Bob Marley.

Und am Nachmittag sind wir schon wieder Hollywood-Legenden auf der Spur: Wir schwimmen in der Blauen Lagune, die von Süßwasserquellen gespeist wird, denen verjüngende Wirkung nachgesagt wird. Vielleicht sah Brooke Shields deshalb so frisch aus, als sie sich im gleichnamigen Film mit einem Hauch von Nichts bekleidet vor der Kamera bewegte.

Der Platz ist eine Augenweide: Dichter Dschungel umschließt die 60 Meter tiefen azurblauen Gewässer. Eine Bootsfahrt führt vorbei an Monkey Island, beliebt für Hochzeiten, bekannt geworden durch den Film "Night and Day" mit Cameron Diaz und Tom Cruise. Der war öfter hier: In Sichtweite liegt Dragon Bay Beach, an dem einige Szenen seines Films Cocktail gedreht wurden.

Von Hollywood noch nicht entdeckt, aber bestens geeignet als Film-Sets sind die Bamboo Avenue und die YS Falls zu denen sie uns führt. Die Bamboo Avenue gilt als schönster Tunnel der Welt, gebildet von bis zu 30 Meter hohen Bambusbäumen - einst von Plantagenbesitzern gepflanzt, um ihren Sklaven schattige Pausen zu ermöglichen. Die YS-Wasserfälle tragen ihren Namen, weil sie auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerrohr-Plantage von John Yates und Richard Scott liegen.

Das Wasser des gleichnamigen Flusses stürzt in breiten Kaskaden hinab, formt Pools und Badewannen, in denen man sich erfrischen kann. Wir erklimmen über Holzstege durch dichtes Grün die höchste Kaskade der natürlichen Wasserspiele, bevor wir uns mit einem Seil über einen der Pools schwingen und in dessen kühlendes Nass hinabstürzen.

Östlich des verschlafenen Fischer-örtchens Treasure Beach stürzt die Klippe Lover’s Leap als Ausläufer der Santa Cruz Mountains 500 Meter dramatisch zum Meer hinab. Von der Aussichtsplattform bietet sich ein eindrucksvolles Küstenpanorama. Unsere Gedanken sind aber zugleich auch bei den unglücklichen Liebenden, deren trauriges Ende dem Felsen seinen Namen gab: Ein Sklave und eine Sklavin haben sich auf einer Plantage in der Nähe kennen und lieben gelernt. Der Besitzer hatte jedoch ebenfalls ein Auge auf die junge Frau geworfen und wollte sich deren Freundes und seines Konkurrenten durch Weiterverkauf entledigen. Das Liebespaar floh und stürzte sich von der Klippe in den gemeinsamen Freitod.

Eine leichte Brise zerrupft gerade die Wölkchen über dem endlos scheinenden Strand von Negril. Die Augen schließen und Geräusche sammeln: Das Kreischen der Kinder, das Rauschen der karibischen See, das Geplapper der Strandläufer, das Klappern vorbeifliegender Pelikane, in der Ferne Reggae-Klänge. Und Erinnerungen an Impressionen unter Wasser: Farbenprächtige Korallen, die das Wrack eines Kleinflugzeugs schmücken, Anemonenfische, die energisch ihr kleines Revier verteidigen. Einfach himmlisch.