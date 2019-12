Von Heiko P. Wacker

Der Winter ist hart in Finnland, selbst hier an der Ostsee: Manchmal herrscht nur an zwei Stunden wirkliches Tageslicht. Dann zieht man den Mantelkragen hoch und freut sich auf die Sauna am Abend. Dafür mag die Sonne im Juni und Juli gar nicht mehr untergehen und die "weiße Stadt des Nordens", die "Tochter des Baltikums", pulsiert voller Lebensfreude: Willkommen in Helsinki! Eine jener Metropolen, die vom Meer geprägt wurden – und von den Nachbarn. Denn sowohl zu Schweden wie auch zu Russland gehörte die junge skandinavische Nation Finnland lange Zeit. Erst vor gut einhundert Jahren errangen die Finnen die Unabhängigkeit: Heute bietet sich dem Besucher eine stolze und offene Nation. Und Helsinki ist der Kristallisationskern.

Die drittgrößte Stadt der nordischen Länder erschlendert man gut zu Fuß, die Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten liegen rund um den schmucken Hauptbahnhof: In diesem Kopfbahnhof starten und enden alle Gleise, wobei auf der Anzeigetafel auch Züge nach Moskau gelistet sind (aus historischen Gründen haben Finnland und Russland dieselbe Spurweite). Schon immer lag Finnland zwischen den Hemisphären: Den Bahnhof, der jüngst seinen 100. Geburtstag feierte, aus Granit zu errichten und ihm als Bewacher vier Steinmänner als Lampenhalter beizugeben, ist auch ein Zeichen der Standhaftigkeit, derer sich die Finnen rühmen und die einen eigenen Namen hat: "Sisu" lässt sich mit "Beharrlichkeit" am besten umschreiben. Zudem hilft "Sisu" wohl auch in den langen Wintermonaten.

Hintergrund Anreise: Lufthansa und Finnair fliegen mehrfach täglich Nonstop von Frankfurt a.M. nach Helsinki (ab ca. 175 Euro). Vom Flughafen fährt man in 30 Minuten mit Bus oder Zug zum Hauptbahnhof: Die Ringbahn (5 Euro) und der Bus (6,90 Euro/4,40 Euro mit "Helsinki Card") verkehren mehrfach in der Stunde von und zum Terminal [+] Lesen Sie mehr Anreise: Lufthansa und Finnair fliegen mehrfach täglich Nonstop von Frankfurt a.M. nach Helsinki (ab ca. 175 Euro). Vom Flughafen fährt man in 30 Minuten mit Bus oder Zug zum Hauptbahnhof: Die Ringbahn (5 Euro) und der Bus (6,90 Euro/4,40 Euro mit "Helsinki Card") verkehren mehrfach in der Stunde von und zum Terminal 2. Unterkunft: Einfach und gut: Hotel Hellsten Helsinki Parliament (Appartement für 2 Personen ab 87 Euro; www.hellstenhotels.fi). Mittendrin und luxuriös: Hotel St. George Helsinki (DZ ab ca. 220 Euro; www.stgeorgehelsinki.com). Unbedingt erleben: Die Festung im Meer! Die Fähre legt mehrmals die Stunde am östlichen Marktplatz ab, die Fahrt dauert ca. 15 Minuten und ist mit der "Helsinki Card" gratis (regulär ab 2,20 Euro, 12-Stunden-Ticket: 5 Euro). Ein Muss ist auch ein Besuch in der Alten Markthalle am Hafen. Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.myhelsinki.fi/de sowie unter www.visitfinland.com/de.

Die grünen Straßenbahnen, die in der finnischen Hauptstadt seit 1891 verkehren, werden von den Touristen gerne genutzt, schließlich rollen sie durch die ganze Altstadt. Dabei empfiehlt es sich, eine "Helsinki Card" zu erwerben, die nicht nur freie Fahrt im Nahverkehrsnetz erlaubt, sondern auch den Sprung in den täglich um 11 Uhr an der Esplanade startenden Sightseeing-Bus. In dem roten Vehikel erfährt man im wahrsten Sinne des Wortes so einiges: über den Senatsplatz zum Beispiel, das Herz der Stadt, das Cineasten an so manchen Klassiker der Filmgeschichte erinnern dürfte, etwa an "Gorky Park". Während des Kalten Kriegs war es nicht mal eben möglich, in Moskau zu drehen – also wurde aufgrund der Ähnlichkeit der Stile gerne in Helsinki gefilmt. Finnland war bis zur Unabhängigkeit von Russland im Jahr 1917 Teil des Zarenreichs und der Senatsplatz besticht immer noch mit seinem neoklassizistischen Charme, bilden doch die Kathedrale, das alte Senatsgebäude und die Universität ein hübsches Ensemble.

Hübsch ist auch die nackte Maid auf ihrem Brunnen an der Esplanade. Manchen war sie bei der Enthüllung Anfang des 20. Jahrhundert ob ihrer Rückschrittlichkeit allerdings ein Dorn im Auge – hatte doch Finnland als erste Nation Europas das Frauenwahlrecht eingeführt (die ersten Parlamentarierinnen wurden 1907 gewählt). Die nackte Maid schaut noch immer keck, der Skandal ist aber längst keiner mehr, wie sich auch die Gemüter nicht mehr über das markante Sibelius-Monument im Norden der Stadt aus dem Jahr 1967 erregen. Dem größten aller finnischen Komponisten gewidmet, scheinen die 600 Edelstahlröhren frei in der Luft zu schweben und wenn der Wind richtig steht, erklingen Töne in den Orgelpfeifen. Ein unwirkliches Erlebnis.

Ganz und gar wirklich ist hingegen der omnipräsente Jugendstil, Helsinki wird von Architekturfans alleine wegen des speziellen "finnischen Jugendstils" geliebt, der von nationalromantischen Strömungen gekennzeichnet ist und sich vom Nationalepos Kalevala inspirieren ließ: Der Stil ist hart, maskulin – und an Wohnhäusern in Stadtteilen wie Katajanokka oder Kruununhaka, aber eben auch am Bahnhof oder Nationalmuseum zu finden. Und wer jetzt meint, die finnische Sprache sei eine harte Nuss, hat absolut recht: Wenn eine Sprache nicht ohne 15 (!) Fälle auskommt, so spricht das Bände. Gut, dass jeder in der Stadt Englisch versteht ...

Die Helsinki City Hall mit dem Dom im Hintergrund. Foto: Helsinki Marketing

Schilder und Durchsagen in der Tram sind zweisprachig gehalten – in Finnisch und Schwedisch jedoch, obgleich Letztere heutzutage die Muttersprache von nicht mehr als acht Prozent aller Finnen ist. Über Jahrhunderte gehörte Finnland zu Schweden, kam in den Sog des Aufstiegs und Falls der schwedischen Großmacht. Deutlich wird dies anhand der Festung "Suomenlinna", die sich auf fünf miteinander verbundenen Inseln vor Helsinki erhebt und nur per Fähre erreichbar ist. Große Teile der Anlage und die meisten der sechs Museen sind frei zugänglich. Gutes Schuhwerk und eine Taschenlampe für den Kasemattenrundgang sind sinnvoll – und Russischkenntnisse vielleicht auch: Dann kann man die Prägungen der noch immer auf den Klippen stehenden Geschütze entziffern, die im 19. Jahrhundert in Russland gefertigt wurden. Immerhin diente die als Weltkulturerbe anerkannte Festung gleich drei Nationen.

Begonnen wurde der Bau 1748: Schweden musste seine Stellung sichern, nachdem Russland seine Präsenz im Ostseeraum durch die Gründung von Sankt Petersburg gestärkt hatte. Im März 1808 besetzten russische Truppen Helsinki und Suomenlinna, was das Ende der schwedischen Herrschaft über Finnland bedeutete und Russland den Weg eröffnete, nun selbst die Festung zu modernisieren. Eine weitere Erneuerung der Burg stand an, nachdem sie im Krimkrieg in den 1850er-Jahren durch Frankreich und England beschädigt worden war. Mit der Unabhängigkeit wehte dann die finnische Flagge auf der Festung, die nun in "Finnenburg" umbenannt wurde: 1973 endete die militärische Nutzung, heute ist die Anlage ein Musterbeispiel für Militär- und Festungsarchitektur.

Nach so viel Säbelrasseln braucht der Geist Kultur, die man etwa in der Temppeliaukio-Kirche nahe des Bahnhofs erleben kann: Die in den Fels gebaute Kirche bietet 750 Menschen Platz – und unter der aus 22 Kilometern Kupferband gefügten Dachhaube eine grandiose Akustik. Vielleicht ist dieses "Musikhaus Gottes" mit ein Grund für die Tatsache, dass die Finnen im europäischen Glücksindex ganz oben stehen. Sicher liegt dies aber auch im Kaffee begründet, der den Menschen hier so wichtig ist. Das bekannteste der unzähligen Cafés dürfte das "Ekberg" sein, Finnlands älteste Kombination aus "Bäckerei" und "Café". Schon 1852 öffneten sich hier die Pforten, einige Jahrzehnte, bevor die schmucke Markthalle am Hafen errichtet wurde, in der man sich seit 1888 mit Lebensmitteln eindecken kann. Vom Lachs bis zum Rentiersteak offerieren 120 Händler feine Ware. Auch hier sollte man sich Zeit für einen Kaffee nehmen, in einem denkmalgeschützten Gebäude, das zu jeder Jahreszeit einen speziellen Charme hat – genau so wie ganz Helsinki, diese wunderschöne Tochter des Baltikums.