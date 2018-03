Von Katharina Eppert

Die Hand der Fatima gilt als schützend. Sie findet sich auf Kleidung, Schmuck und Accessoires, die die Tunesier selbstbewusst tragen - und auch gerne Touristen für ein paar Dinar andrehen. Der Glaube an dieses kulturelle Zeichen im Islam ist omnipräsent, jener in die Politik ist es nicht. In der Hauptstadt Tunis sind auch unter der Woche um die Mittagszeit die Cafés voller junger Männer, fesch gekleidet mit Lederjacke, Jeans, Sonnenbrille. Zeit für eine Siesta? Nein. Falsches Land! Viele sind arbeitslos, rühren in ihrem Espresso, starren mit leerem Blick aufs Geschehen: wie ein Schuhputzer einem schnieken Anzugträger hinterherläuft, eine alte Frau Taschentücher verkauft oder zwei Japaner sich als Hipster ausgeben. Der IS-Anschlag vor drei Jahren auf das Nationalmuseum Bardo wirkt genauso nach wie der Arabische Frühling im Jahr 2011. Die Lagunenstadt befindet sich augenscheinlich in einer Art "Schockstarre": Viele Gebäude sind seit den 80ern nicht mehr renoviert worden, andere erst gar nicht fertiggestellt.

Anreise: Von Frankfurt nach Tunis-Carthage in zweieinhalb Stunden, z.B. mit Tunisair, Hin- und Rückflug ab circa 200 Euro. Unterkunft: Das Sheraton Tunis Hotel (fünf Sterne Landeskategorie) liegt nur fünf Kilometer vom Flughafen Karthago und 4 Kilometer vom Zentrum entfernt. Von dort hat man einen guten Rundumblick über die Stadt. Ein Doppelzimmer pro Nacht kostet ab circa 120 Euro, Frühstück ist optional und kostet 12,50 Euro extra, Essen & Trinken: Datteln, Feigen, frische Fruchtsäfte und Ricotta auf dem Zentralmarkt in Tunis. Auch die Atmosphäre ist ein Abenteuer. In der "Epicerie fine - La Cacciola" im Örtchen le Kram sollte man unbedingt die Vorspeise "Leblebi" kosten. Eine Art Eintopf aus Kircherbsen und Gewürzen. Ausflug: Besichtigung der punischen und römischen Ruinen von Karthago mit Museum, Eintritt: 12 Dinar (circa 4 Euro). Weitere Infos unter www.discovertunisia.com/de/

Doch da ist auch die pulsierende Seite von Tunis, die in herzlicher Gastfreundschaft und südländischem Temperament der Bevölkerung wurzelt: Voller Energie sprüht der Fischverkäufer, der eifrig filetiert und immer wieder scherzt, die jungen Akademiker Chérifa und Wajdi, die einen Konzeptstore mit Papp-Kunst eröffnet haben und der 30-jährige "Self-made man" Omar Lasram, der immerzu von der "l’art de manger" spricht. Er zeigt auf den Artischocken-Kaviar und bietet getrocknete Fischhoden an. Eine Delikatesse! Jetzt nur nicht das Gesicht verziehen. In Le Kram, einem 14 Kilometer von Tunis entfernten Küstenort, hat Omar sich mit seiner "Epicerie fine - La Cacciola" einen Traum erfüllt. Holzpaletten dienen als Mobiliar, ein Foto eines Familienmitglieds zeigt die enge Bindung zur Familie. "Maman - rapidement", ruft der stattliche Mann mit den stechend blauen Augen plötzlich. Er lässt die frische Quiche von seiner Mutter nebenan im Elternhaus zubereiten.

Solche Leute wie Omar oder die beiden aus dem Konzeptstore braucht das Land", sagt Andrea Philippi vom Fremdenverkehrsamt Tunesien. "Sie sind mit ihren hippen Läden Exempel - Ideengeber für junge Menschen in Tunis." Denn auch gut ausgebildete Akademiker sind von der hohen Arbeitslosigkeit in Tunesien betroffen und scheinen ihre Zukunft eher im Kaffeesatz herauslesen zu wollen denn in Worten von Politikern. Dabei verfügt Tunesien über ein 3000 Jahre altes Kulturerbe: Karthago. Darauf sind die Tunesier zu Recht stolz. Der Flughafen trägt den Beinamen "Carthage", das Nationalmuseum auf dem Byrsa-Hügel hält römische und punische Exponate bereit, auch wenn jenes etwas unsortiert wirkt - und in den Touri-Shops ist die Hannibal-Büste der Verkaufsschlager schlechthin.

Ganz Tunesien ist von Relikten der Berber, Karthager, Römer, Byzantiner, Araber, Osmanen, Spanier und Franzosen geprägt. Bei Kennern gilt die Lagunenstadt daher schon länger als "westöstliche Diva", die Moderne und Tradition miteinander verbindet. Im Herzen liegt zum Beispiel die Medina, jene Altstadt aus dem 12. Jahrhundert. Bunte Souks, Düfte von Minze, Weihrauch und Amber strömen durch die Gassen. Jellabas und Tücher hängen von den Decken - hier und da klopft ein Ziseleur ein Stäbchen in die Messingteller und verziert diese mit Namen und Zeichnungen. Händler lassen ihre Kreisel an der Schnur vor der Zitiouna-Moschee, aus dem 8. Jahrhundert, tanzen.

Verlässt man die Medina durch das Bab el Bahr (Porte de France) - bis hierhin reichte früher das Meer - fühlt man sich auf einmal nach Paris versetzt. In der Avenue Bourguiba mit ihren Straßencafés und Ficusbäumen fängt das moderne Tunis an. Überall flanieren junge (vorwiegend männliche) Leute - modisch gekleidet, gut aussehend.

Das rückt die Stadt zwischen den alten Häusern in ein wieder anderes Licht. Vom warmen Sonnenlicht der Farben, der Exotik des Landes ließen sich einst auch die Maler Paul Klee, August Macke und Louis Moilliet inspirieren. Die Expressionisten aus Deutschland und der Schweiz brachen 1914 zur Tunisreise auf. Sie ließen sich verzaubern von der Medina, den schmalen Gassen der Souks, den weiß gekalkten Häusern mit blauen Fensterläden, dem Café Natte - aber auch vom pfiffigen Feilschen der Händler und der besonderen Gastfreundschaft der Tunesier waren sie schwer angetan. "Die Stadt liegt so schön da oben, und blickt weit ins Meer", notierte Klee einst in sein Tagebuch, "Materie und Traum zu gleicher Zeit."

Im Grand Hôtel de France in der Rue Hannibal mitten im Zentrum von Tunis scheint diese malerische Zeit von 1914 stehen geblieben zu sein. August Macke war hier Gast - mehrere Bilder erinnern an ihn, auch wenn man an der Rezeption nicht mehr genau weiß, in welchem Zimmer der Künstler genächtigt haben soll. Besonders idyllisch liegt der Innenhof mit einer riesen Birkenfeige und Vogelgezwitscher. Für umgerechnet 10 Euro pro Nacht kann man eins der Zimmer mieten, inklusive Frühstück.

Von Karthago sollen die Künstler übrigens enttäuscht gewesen sein. "Außer einigen ausgekratzten Stellen am Boden nulla", lautete Klees Meinung.